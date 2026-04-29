Esteban Andrada, exportero de Monterrey, recibe una histórica sanción en España por golpear a un rival

El arquero argentino Esteban Andrada recibió una suspensión de 12 partidos por golpear con un puñetazo a un rival en un partido de la segunda división en España este fin de semana.

Andrada, guardameta de Zaragoza, también fue suspendido un partido más por la tarjeta roja que le mostraron antes del puñetazo.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



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El partido estaba en sus minutos finales cuando Andrada empujó al suelo a Jorge Pulido, defensor de Huesca, cuando este se acercó al argentino. Después de que el árbitro le mostrara a Andrada una segunda tarjeta amarilla por el empujón, el guardameta corrió detrás de Pulido y le pegó en la cara con un potente puñetazo de derecha.

Pulido cayó al suelo y se desató una trifulca entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. Andrada se disculpó posteriormente por sus acciones.

El arquero de Huesca Dani Jiménez también fue expulsado por golpear a Andrada durante el altercado. Jiménez fue suspendido cuatro partidos por el puñetazo. Las suspensiones pueden ser apeladas.

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Después del golpe y todo el incidente, Andrada se disculpó. “La verdad es que estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”, dijo Andrada.

“Fue una situación límite en la que me salí del contexto y reaccioné de esa forma, pero bueno, estoy muy arrepentido y sé que no lo volvería a hacer”, añadió.

Huesca ganó el partido por 1-0. Ambos equipos están hundidos en la parte baja de la clasificación del torneo de segunda división. Zaragoza emitió un comunicado en el que indicó que analizaría las acciones de Andrada y adoptaría las medidas disciplinarias correspondientes.

“Estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás. Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de futbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible”, dijo el equipo.

Comunicado oficial | El Real Zaragoza condena los hechos acaecidos en los instantes finales en El Alcoraz — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Jugador del Rayo suspendido

Isi Palazón del Rayo Vallecano fue suspendido un total de siete partidos por sus duras quejas contra el árbitro en el empate 3-3 de su equipo ante la Real Sociedad el domingo.

Ya había sido sustituido y fue expulsado por protestar desde el banquillo en los minutos finales. Al Rayo le anularon un gol tras la revisión en video y, en su lugar, se concedió un penal a la Real Sociedad por una acción anterior en la jugada.

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