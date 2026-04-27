Esteban Andrada se arrepiente de agresión a Jorge Pulido | Video

Esteban Andrada, portero argentino del Real Zaragoza de la Segunda División de España, le ofreció perdón de manera pública a Jorge Pulido, tras haber agredido al defensa español del Huesca del con un puñetazo, episodio del cual aseguró estar “muy arrepentido”.

“Estoy muy arrepentido por lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy yo. Quiero pedir disculpas también a Pulido, porque somos colegas; me desconecté”, fueron las declaraciones del exportero del Monterrey de la Liga MX después del bochornoso episodio que protagonizó en el tiempo de compensación del duelo en el que Huesca venció 1-0 al Real Zaragoza.

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El portero argentino Esteban Andrada dejó en claro que nunca más perderá la cabeza como le ocurrió en el encuentro de la Segunda División de España, un hecho que intentará dejar atrás lo más pronto posible.

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¿Cuánto tiempo le podrían dar de suspensión?

Luego de su agresión a Jorge Pulido, Esteban Andrada está a la espera de la decisión del Comité de Competición de la Federación Española de Futbol.

El exportero del Monterrey podría recibir una sanción severa, misma que podría ser de hasta 15 juegos de suspensión con el Real Zaragoza.

El segundo punto del artículo 103 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol explica que “se sancionará con suspensión de seis a 15 partidos cuando se origine lesión que determine la baja del ofendido, siempre que no constituya falta más grave”.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



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El asunto para Esteban Andrada se complica porque el colegiado sí resaltó el puñetazo que el exportero del Monterrey le propino a Jorge Pulido. “Esteban Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva hacia Jorge Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva”, se indicó al respecto.

¿Cuántos títulos ganó Esteban Andrada con el Monterrey?

Esteban Andrada se convirtió en refuerzo del Monterrey en el 2021 y permaneció con Rayados hasta el 2025. Durante sus cuatro años solamente ganó un trofeo con los albiazules, el de la Concacaf Champions Cup.

El guardameta argentino formó parte de la plantilla del Monterrey que se coronó en la Concacaf a costa del América en el 2021. Sin embargo, no ganó el trofeo de la Liga MX durante su paso con los regiomontanos, con los que perdió la final del Apertura 2024, precisamente a manos de las Águilas.

EVG