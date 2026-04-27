Xavi Simons, ¿cuál es la lesión que lo dejará fuera del Mundial?

Una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha es la lesión por la que el neerlandés Xavi Simons, mediocampista del Tottenham, no podrá jugar el Mundial 2026 con Países Bajos, una de las selecciones favoritas a alcanzar instancias finales en el magno evento.

El propio futbolista de 23 años de edad confirmó la gravedad de su lesión con un sensible mensaje en sus redes sociales, en el cual lamentó que la campaña previa al Mundial 2026 concluya de esta manera para él, asegurando que es un momento cruel en su carrera.

“Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. Mi temporada se ha acabado de forma abrupta y aún estoy procesándolo. Sinceramente, estoy roto”, fue el mensaje con el que Xavi Simons se desahogó tras conocer la gravedad de su lesión.

¿Cómo fue la lesión de Xavi Simons?

Xavi Simons intentó controlar el balón al momento en el que se lesionó en el partido de la Jornada 34 de la Premier League entre Tottenham y Wolverhampton, el cual se llevó a cabo en el Estadio Molineux.

Corría el minuto 63 de dicho encuentro cuando el seleccionado de Países Bajos girar con el balón cerca de la línea de meta, pero inmediatamente sintió un dolor, mismo que le impidió continuar en la cancha.

“Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo. Representando a mi país... simplemente se fue. Llevará tiempo encontrar la paz con esto”, agregó Xavi Simons en su desolador mensaje en redes sociales.

Xavi Simons se unió a las filas del Tottenham para la actual Temporada 2025-2026. Se sumó a la plantilla de los Spurs procedente del RB Leipzig.

Grandes estrellas que se perderán el Mundial 2026

Xavi Simons no es la única estrella que se perderá el Mundial 2026. El neerlandés se une a otros futbolistas que por distintos motivos tampoco estarán en el torneo a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Rodrygo, delantero del Real Madrid, no podrá jugar la justa mundialista con Brasil a causa de una rotura de ligamentos. Hugo Ekitike, atacante del Liverpool, no estará disponible con la subcampeona Francia por una rotura del tendón de Aquiles.

Lesiones también marginaron del Mundial 2026 a Serge Gnabry y Jack Grealish con Alemania e Inglaterra, respectivamente. El caso de Neymar es distinto, pues Carlo Ancelotti no lo ha convocado con Brasil desde que asumió la dirección técnica en mayo del 2025.

EVG