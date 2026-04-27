Clásico Pumas vs. América destaca en Liguilla del CL26

JUGADORES de La Máquina celebran uno de los tantos de ayer.

Tras la goleada de 4-1 de Cruz Azul sobre Necaxa quedó definida la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que en cuartos de final destaca el cruce entre Pumas y América, que prometen dos clásicos capitalinos vibrantes y cardiacos.

La Fiesta Grande del futbol mexicano comenzará el próximo sábado 2 de mayo, cuando se realicen los primeros dos partidos de ida de cuartos de final, fase en la que también destaca la serie entre el subcampeón Tigres y Chivas, que dejó escapar el liderato en la última fecha.

Por su parte, el Toluca comenzará la búsqueda por el tricampeonato de la Liga MX contra el Pachuca. En la otra llave, el Cruz Azul se medirá ante el Atlas, que clasificó a la Liguilla en la última jornada con su agónica victoria sobre el América.

A diferencia de lo que ocurre normalmente, la Liguilla no se pondrá en marcha a mitad de semana, esto debido a que a mitad se semana Toluca y Tigres juegan las semifinales de ida de la Concacaf Champions Cup.

31 goles hizo Cruz Azul en la fase regular

Con su 4-1 ante Necaxa en el renovado Estadio Azteca, el Cruz Azul puso fin a una racha de nueve juegos sin triunfo entre liga y Concacaf, en el que fue el primer duelo de Joel Huiqui como entrenador interino tras la salida de Nicolás Larcamón.

La Máquina definió el duelo en el segundo tiempo con los goles de José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Montaño. Ricardo Monreal descontó con un penalti para los Rayos, que culminaron el cotejo con uno menos tras la expulsión de Emilio Lara (75’).

En el otro juego, el Santos se despidió del torneo con una goleada de 3-0 sobre el decepcionante Monterrey. Emanuel Echeverría (43’), Aldo López (53’) y Lucas Di Yorio (72’) anotaron los de los albiverdes en el encuentro efectuado en el Estadio Corona.

Era muy factible que el América enfrentará a uno de sus archirrivales en Liguilla, y terminó siendo Pumas el primer escollo de los dirigidos por André Jardine en la fase final del Clausura 2026.

El Dato: Pumas ganó 11 partidos en la fase regular del Apertura 2015, el torneo más reciente en el que habían acabado líderes de la Liga MX.

Universitarios y azulcremas no se enfrentan en postemporada desde el Apertura 2021. En aquel torneo también se toparon en cuartos de final, y la serie se la llevaron los auriazules después de imponerse 3-1 en el marcador global.

La situación en el CL2026 es opuesta a la del Apertura 2021, pues ahora los Pumas llegan como líderes, a diferencia de dicha ocasión, cuando el América acabó en lo más alto de la clasificación.

Las semifinales se llevarán a cabo entre el 13 y 17 de mayo, mientras que los duelos de la final se realizarán el jueves 21 y el domingo 24 del mismo mes, cuando se conozca al nuevo monarca del futbol mexicano.