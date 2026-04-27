Hazaña en el Maratón

EL KENIANO cruza la línea de meta para ganar la carrera varonil, ayer, en Londres, y romper el récord

EN UN HITO de la historia del deporte, el keniano Sabastian Sawe ganó el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el récord mundial varonil anterior por unos asombrosos 65 segundos .

“Lo que llega hoy (ayer) no es sólo para mí” , dijo Sawe, de 29 años ,“sino para todos nosotros hoy en Londres”.

Apenas 11 segundos más atrás estaba el etíope Yomif Kejelcha, quien (corriendo su primer maratón) también completó el recorrido de 42.2 kilómetros en menos de 2 horas.

Completando el podio estaba Jacob Kiplimo, de Uganda, quien superó por siete segundos el anterior tiempo récord mundial (establecido por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023) al terminar en 2:00:28.

El Tip: En las carreras en silla de ruedas hubo un doblete suizo, con Marcel Hug imponiéndose para un sexto título consecutivo y Catherine Debrunner, en la femenil.

En una imagen emocionante, Sawe corrió más rápido a medida que avanzaba el maratón, cubriendo la segunda mitad de la carrera en 59 minutos y 1 segundo. Se separó de Kejelcha después de 30 kilómetros y luego hizo su escapada en solitario en los dos últimos kilómetros, con un sprint hacia la meta en The Mall entre fuertes ovaciones.

Sawe, quien retuvo su título en Londres, dijo que fue un “día para recordar para mí” y dio las gracias a la enorme multitud que se alineó en las calles de la capital británica para presenciar lo que podría considerarse una hazaña que marca el pico del logro físico humano.

Romper las dos horas en un maratón se venía gestando desde hace mucho tiempo y ya se había hecho antes.

6 maratones considerados élite hay en un año deportivo

Cuando Eliud Kipchoge (el gran fondista keniano) logró la hazaña en Viena en 2019, fue en una carrera especialmente diseñada llamada el “Desafío 1.59” que fue organizada por el multimillonario británico Jim Ratcliffe en condiciones favorables , en un circuito de 9.6 kilómetros y usando conejos relevistas.

Eso significó que no se clasificó como un escenario oficial de carrera, por lo que el tiempo de Kipchoge de 1:59:40 no entró en el libro de récords.