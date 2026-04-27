Chelsea y City, a final de FA Cup por primera vez

Enzo Fernández fue el autor del único gol del partido entre el Chelsea y el Leeds United para que los Blues consiguieran su pase a la final de la FA Cup, en la que se verán las caras por primera vez con el Manchester City, conjunto que derrotó al Southampton el sábado pasado para ser el primer invitado al partido por el título.

El torneo de copa de Inglaterra se instauró desde la temporada 1871/1872, cuando el Wanderers derrotó en la final al Royal Engineers por marcador de 1-0 para ser los primeros campeones de la FA Cup. Desde ese entonces a la fecha, será la primera vez que el Chelsea y el Manchester City se enfrenten por el título de este certamen, ya que, a pesar de que ambas escuadras han llegado más de diez veces al compromiso por el trofeo, no hay un registro de un encuentro entre Blues y Citizens para definir al campeón.

El Dato: El Manchester United es el equipo con más subcampeonatos de la FA Cup con nueve, ya que ha llegado al duelo por el título en 22 ocasiones en su historia.

El conjunto de Londres aguantó todo el segundo tiempo con la ventaja mínima en el marcador para poder amarrar su pase a la gran final, a la que no llegaban desde 2022, cuando cayeron en la tanda de penales a manos del Liverpool por marcador de 6-5, sumando su octavo subcampeonato en la FA Cup.

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Por su parte, el equipo dirigido por Pep Guardiola doblegó 2-1 al Southampton con dos goles tardíos en el encuentro, uno de Jérémy Doku al 82’ de juego y el otro de Nico González en el 87’ de tiempo corrido, con el que el Manchester City logró la remontada en cinco minutos para instalarse en su cuarta final de FA Cup consecutiva.

Los Sky Blues no han faltado a la final del torneo de copa desde el torneo 2022/2023, cuando derrotaron a su rival de la ciudad, el Manchester United, por marcador de 2-1; sin embargo, en la campaña siguiente, los Red Devils tomaron venganza y levantaron el título tras derrocar al City por el mismo marcador. La última final que jugaron los Citizens fue en la 2024/2025; lamentablemente, cayeron a manos del Crystal Palace por la mínima, dejando ir el título por segundo año consecutivo.

45 campeones distintos tiene la FA Cup

Este será el cuarto partido por el título consecutivo para el Manchester City; se medirán ante el Chelsea y tienen la oportunidad para igualar en trofeos a tres instituciones, a los Blues, al Liverpool y al Tottenham con ocho conquistas cada uno, mientras que los actuales campeones del Mundial de Clubes podrían sumar su noveno cetro de la FA Cup si derrotan al equipo de Pep Guardiola el próximo 16 de mayo en la cancha del Wembley Stadium.

Para llegar a la final, los Citizens derrotaron 10-1 al Exeter en la tercera ronda, dejaron fuera al Salford en la siguiente fase, derrocaron al Newcastle en la ronda de 16 equipos, vencieron al Liverpool en cuartos de final y en semifinales remontaron al Southampton para seguir en la pelea por el título.

57 equipos han disputado la final del torneo

El Chelsea inició su camino pasando por encima del Charlton 5-1; con marcador de 4-0 eliminaron al Hull City. En los octavos de final tuvieron un encuentro ríspido con el Wrexham, equipo al que vencieron en el tiempo extra; en cuartos de final golearon 7-0 al Port Vale y en la antesala de la gran final derrotaron al Leeds United para ir en busca del trofeo de la FA Cup.

No importa cuál sea el resultado entre el Manchester City y el Chelsea, ya que el Arsenal seguirá siendo el equipo más laureado de la FA Cup con 14 conquistas en su historia, siendo en 1930 la primera vez que ganaron el título y en 2020 la última vez que levantaron la copa de Inglaterra.