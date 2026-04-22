Mauro Lainez explota por ausencia de Diego Lainez en el Mundial 2026

A menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana se encuentra nuevamente en medio de una intensa polémica por su lista de convocados.

En esta ocasión, el foco está sobre Diego Lainez, cuya ausencia ha provocado que su hermano, Mauro Lainez, rompa el silencio para lanzar duras críticas contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Durante una conferencia de prensa con los Cañoneros de Mazatlán, Mauro calificó de “injusta” la exclusión del atacante de los Tigres, sugiriendo que existen factores extra-cancha que impiden su llamado a la selección.

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El jugador de Tigres estaría fuera del Mundial 2026 ı Foto: Redes sociales

Sin filtros, el mayor de los hermanos Lainez defendió el nivel actual de Diego, asegurando que su rendimiento en la Liga MX es superior al de otros jugadores que sí fueron considerados para los últimos amistosos contra Portugal y Bélgica.

Para mí, mi hermano es el mejor extremo derecho de la liga. Es un jugador que tiene que estar en el Mundial, se lo ha ganado a pulso. Si no está, es por intereses mayores que cada uno sabrá entre la FMF y la gente encargada

Sentenció Mauro, insinuando que la decisión no responde a criterios deportivos, sino a manejos internos de los directivos.

La respuesta de Javier Aguirre

Ante el revuelo causado por estas declaraciones y los rumores que apuntaban a una posible indisciplina de Diego durante los partidos de inicio de año frente a Panamá y Bolivia, el director técnico Javier Aguirre decidió aclarar la situación.

El estratega fue enfático al negar cualquier tipo de castigo reglamentario contra el joven futbolista. Aguirre explicó que, bajo su gestión, no ha ocurrido ningún acto de indisciplina por parte de Lainez.

Señaló que si ciertos jugadores no aparecen en la convocatoria actual es porque el cuerpo técnico desea evaluar otros perfiles o dar oportunidad a diferentes elementos antes del corte final para el Mundial.

Mauro Lainez salió a la defensa de su hermano y aseguró que es injusto que no sea parte del proceso de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo. ❌



¿Crees que el extremo de Tigres debe ser convocado a la Selección Mexicana? 👀 pic.twitter.com/fSwaROhFVr — Quinto Partido (@quintopartidoof) April 22, 2026

Por su lado, Mauro se alista para enfrentar a su hermano en el último partido de local del Mazatlán FC antes de la desaparición de la franquicia.

Mientras tanto, Diego Lainez lucha contra el tiempo para no revivir la frustración de Qatar 2022, buscando convencer al “Vasco” de que su talento es indispensable para la gran cita mundialista.