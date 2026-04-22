Es uno de los jugadores mejor pagados en Chivas, gana una millonada y Gabriel Milito no lo puede ni ver

Con la salida de Javier Hernández y Alan Pulido hubo un acomodo en los jugadores mejores pagados de las Chivas, pero hay un elemento que a pesar de los millones que gana no está siendo considerado por Gabriel Milito.

Se trata del mediocampista Erick Gutiérrez, quien en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tiene cero minutos jugados. Todo el torneo ha estado borrado del Rebaño Sagrado y eso que es el cuarto mejor pagado de todo el plantel con 1.2 millones de dólares.

Luis Romo con 2.6 mdd lidera la lista de los futbolistas rojiblancos que más dinero gana. Le sigue Roberto Alvarado con 1.4 mdd y Gutiérrez está igualado con Armando González. Raúl Rangel y Bryan González terminan el listado con 1.1 y 1 mdd, respectivamente.

Erick Gutiérrez jugó su último partido con el Club Deportivo Guadalajara hace cinco meses. Desde antes de iniciar el semestre se sabía que no entraba en planes del equipo, pero no se le encontró acomodo y tiene contrato hasta 2027.

La última vez que disputó un duelo fue el 30 de noviembre de 2025 en la derrota en la vuelta de cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul. Nunca se pudo ganar la confianza de Milito y bajo el mando del argentino solo disputó 13 partidos.

Erick Gutiérrez y Gabriel Milito nunca tuvieron la mejor de las relaciones. Se supo que después del cierre del Apertura 2025 tuvieron una discusión, que sentenció al mediocampista a no jugar con el equipo y podría sufrir el mismo destino que Alan Pulido.

Al igual que el Gitu, Pulido no era del agrado del entrenador de Chivas y terminaron por cortarle el contrato de manera anticipada, algo que podría pasar con el exjugador del PSV si no le encuentran otro club en donde seguir su carrera.

Gutiérrez ha entrenado todo el torneo por separado y así se mantiene de cara a la visita de Chivas al Estadio Victoria para enfrentar al Necaxa en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Es un duelo clave para que el Rebaño no comprometa el liderato de cara a la Liguilla.

A Chivas le restan dos partidos para terminar la fase regular del certamen, en el cual busca dejar atrás la cifra de 34 puntos e instaurar una nueva marca histórica para la institución. Al mando de Gabriel Milito el equipo tapatío ha sido el más constante del semestre.

El Rebaño Sagrado le saca un punto de ventaja a Pumas, que sorpresivamente es el segundo puesto de la tabla general con 33 unidades y como tercero están los Tuzos del Pachuca, con 31 puntos. Todos ya están con su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

aar