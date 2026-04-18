Chivas golea al Puebla en casa para seguir siendo líder de la Liga MX

Chivas es el máximo candidato al título del Clausura 2026 y en esta Jornada 15 lo rectifican con la goleada que le propinaron al Puebla por marcador de 5-0 para mantenerse como líderes de la competencia a falta de dos fechas por disputarse en la fase regular.

La fiesta del Rebaño Sagrado con su gente en las gradas inició al minuto 19 de tiempo corrido, cuando Bryan González sorprendió a Ricardo Gutiérrez, portero del Puebla, con su remate dentro del área, ya que el lateral intentó mandar un centro, pero el balón terminó techando al guardameta e incrustándose en la cabaña de la Franja.

Los rojiblancos continuaron controlando los hilos del partido y al minuto 27 de juego Ricardo Marín marcó el segundo tanto de la noche para los pupilos de Gabriel Milito. El delantero mexicano apareció solo dentro del área y, tras un gran servicio de Brian Gutiérrez desde fuera del área, Marín con un remate de cabeza mandó al fondo de la red la de gajos.

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¡Qué jugadón de las @Chivas! 😤🐐



El Rebaño la armó muy bien y Bryan González sorprendió al arquero en la definición. ❤️🤍#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #CHIPUE pic.twitter.com/Gfz7gXiTd7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 19, 2026

El Rebaño Sagrado se fue al medio tiempo con la ventaja en el marcador y mostrando un mejor futbol en la cancha del Estadio AKRON. Al minuto 51 de juego, Brian Gutiérrez firmó su tanto en el encuentro tras una gran asistencia de la ‘Hormiga’ González y darle el tercer tanto a los rojiblancos.

Las Chivas están siendo el mejor equipo del Clausura 2026 gracias a Gabriel Milito, quien le dio una mejor cara al Guadalajara para este año y a dos fechas de terminar la fase regular podrían quedarse con el primer puesto para la liguilla del futbol mexicano.

El cuarto y penúltimo tanto del cotejo llegó al minuto 82′ de tiempo corrido, el cual fue por parte de Bryan González para que consiguiera su doblete en el encuentro, firmando una calificación de 9.0, según las páginas especializadas en esta rama.

¡Cayó el tercero del Rebaño! 💥



Merecido que Brian Gutiérrez anotara esta noche luego del gran partido que está dando junto a todas las @Chivas. ❤️🤍#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #CHIPUE pic.twitter.com/SqpSTqjXdb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 19, 2026

El último tanto de las Chivas fue por parte de Hugo Camberos; tras la gran presión del Rebaño Sagrado, recuperaron el balón y Santiago Sandoval le cedió la pelota al canterano rojiblanco, quien sacó un disparo raso entrando al área y la esférica terminó colándose en el poste más lejano del guardameta de La Franja.

El conjunto de Gabriel Milito seguirá en búsqueda de más victorias y su siguiente rival en el torneo local será el Necaxa en la cancha del Estadio Victoria, partido que es importante que gane el Rebaño Sagrado si no quiere poner en peligro el liderato de la competencia.

Por su parte, el Puebla se verá las caras con un equipo que atraviesa un pésimo momento en el torneo, el Monterrey, en un encuentro que promete emociones, ya que los dos clubes necesitan una victoria en la siguiente fecha.

DCO