André Jardine se quiebra tras ver mensajes de despedida que le dedicaron futbolistas del América (VIDEO)

André Jardine lloró tras escuchar los mensajes de despedida de futbolistas y exjugadores del América.

El brasileño André Jardine se quebró en llanto al escuchar y ver los emotivos mensajes que le dedicaron jugadores y exjugadores del América, apenas dos días después de que se anunció el fin de su etapa como director técnico del club capitalino.

En sus redes sociales, las Águilas compartieron un video en el que el sudamericano ve los agradecimientos y buenos deseos de parte de los futbolistas del conjunto azulcrema, del cual estuvo al frente durante tres años en los que ganó seis títulos.

"Esto vale más que todos los títulos..." 🥹🫶

¡Te queremos muchísimo, Jardine! 🫂#LegadodeCampeón pic.twitter.com/OHAio8K4HM — Club América (@ClubAmerica) June 5, 2026

“Esto vale más que todos los títulos ganados. Gracias a todos, me reventaron el corazón”, dijo un conmovido André Jardine después de escuchar las emotivas palabras que le dedicaron los futbolistas del América.

Jugadores del América resaltan legado de André Jardine

Sebastián Cáceres, Jonathan dos Santos e Israel Reyes fueron algunos de los jugadores del América que le dedicaron emotivos mensajes de agradecimiento y despedida a André Jardine.

“Dejaste una historia hecha con puño y letra, letras de oro grabadas en este club y vas a ser recordado como lo más grande que le ha pasado al América”, fueron las palabras de Israel Reyes, quien jugará el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

“André, no sabes lo difícil que es hacer este vídeo para decir adiós”, admitió por su parte Jonathan dos Santos, pieza fundamental en el mediocampo del América dirigido por André Jardine.

¿Cuáles títulos ganó el América con André Jardine?

André Jardine guió al América a la consecución de seis títulos, los más importantes de ellos los correspondientes al tricampeonato de la Liga MX del Apertura 2023 al Apertura 2024.

Los azulcremas rompieron una racha de cinco años sin coronarse en el Apertura 2023, precisamente el primer torneo del brasileño en el timón de los de Coapa, que bajo su mandato llegaron a cuatro finales de liga consecutivas, y solamente perdieron la del Clausura 2025 frente al Toluca.

Los otros trofeos que el América ganó con André Jardine como entrenador fueron el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup, todos en el 2024.

EVG