¡Adiós Alan Pulido! Chivas despide al delantero mexicano sin mucho éxito y con gran decepción

Una noticia anunciada desde hace varis meses, pero que sólo faltaba que se hiciera oficial era la de Alan Pulido fuera de la Chivas. Esta mañana el conjunto rojiblanco a través de sus redes sociales dio a conocer que delantero no pertenece más al club.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido“, se puede leer al inicio del comunicado.

Alan Pulido y su mal paso por Chivas

El Rebaño le agradeció por los momentos que vivieron, pues hay que recordar que es la segunda etapa de Alan Pulido con las Chivas, pero no fue ni cerca de lo de la primera.

Con Chivas, el atacante se convirtió en líder de goleo y salió campeón. Era uno de los jugadores favoritos de la afición, su regreso era uno de los más deseados, pero en esta ocasión las segunda parte no fue lo esperado.

“Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales”, se lee al final del comunicado.

Alan Pulido sin futuro definido

Alan Pulido era visto en fiestas, reuniones, de viaje y con amigos o familiares, pues así lo demostraba en sus redes sociales.

Aún no se sabe si encontrará equipo en México o regresará a la MLS, pues su sueldo es sumamente elevado y los clubes en la Liga MX no le podrían pagar al menos que baje un poco sus deseos.