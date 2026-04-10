¡INSÓLITO! Adrián Marcelo se encuentra con las hijas de una leyenda de Chivas y se declara fan del influencer

Adrián Marcelo se encuentra en España y salió a las calles de Madrid a realizar uno de sus famosos ‘Radares’ y, mientras grababa, se encontró a las hijas de Matías Almeyda, quienes comenzaron a platicar con él sobre las ciudades donde han vivido.

Segundos después, las chicas le llamaron a la leyenda de Chivas por videollamada para que pudiera saludar a Adrián Marcelo y en ese momento el influencer se sorprendió de quién era el padre de las dos mujeres que se encontró en Madrid.

Adrián Marcelo contestó la videollamada y sorprendido le dijo a las chicas: “¿Tu papá es Matías Almeyda, tu papá es Matías Almeyda, no puedo creerlo, su papá es Matías Almeyda?” “Hermano, lo que hiciste en Sevilla, increíble; lástima, te extrañamos en México, vuelve, eres un pilar”, y la leyenda de las Chivas le responde: “Siempre veo todos tus programas, me gustan mucho, te sigo”.

Matías Almeyda se encuentra con Adrián Marcelo tras su salida del Sevilla

Adrián Marcelo se llevó una gran sorpresa al encontrarse con las hijas de Matías Almeyda en las calles de Madrid, aunque fue semanas después de la salida del argentino del banquillo del conjunto de Sevilla.

La leyenda de las Chivas dirigió 32 encuentros con el equipo de LaLiga de España, logrando diez victorias, siete empates y 15 derrotas, una de las razones por las que la directiva decidió terminar su contrato con el entrenador argentino.

Adrián Marcelo elogió a Matías Almeyda por su trayectoria como técnico y le pidió que volviera a México, ya que para el creador del contenido, la leyenda de Chivas es un pilar del futbol mexicano.

¿Cuál será el siguiente reto de Matías Almeyda en su carrera profesional?

Matías Almeyda ha pasado por el banquillo de seis equipos, iniciando su carrera en River Plate, equipo en el que dirigió 60 encuentros, con 29 victorias, 21 empates y diez derrotas, mientras que su último reto fue el Sevilla.

El equipo donde mejor la pasó fue en las Chivas, disputando 147 encuentros, logrando 64 victorias, 40 empates y 43 derrotas, además de levantar cinco títulos en los que entran la Liga MX, la Concachampions y la Copa MX.

Ahora el ‘Pelado’ Almeyda busca un nuevo reto en su carrera, pero no se conoce con claridad el siguiente equipo que buscará sus servicios, aunque hay varios reportes que indican que el América y Monterrey están sondeando su entorno.

DCO