Hamilton y Max vuelven juntos a un podio después de 2 temporadas

La carrera en Montreal dejó una imagen que no se veía en la máxima categoría desde 2024 y fue volver a ver a Lewis Hamilton y Max Verstappen compartiendo un podio del Gran Circo. La última vez que el británico y el neerlandés estuvieron en las celebraciones de una carrera fue hace dos años en el Gran Premio de España, cuando Verstappen se llevó la victoria y Hamilton terminó tercero.

Andrea Kimi Antonelli consiguió su cuarta victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá. El piloto italiano fue tercero en la Sprint Race y subió a lo más alto del podio en el evento principal del fin de semana.

El Dato: La última vez que Sergio Pérez abandonó una carrera en la Fórmula 1 fue en la temporada 2024 cuando el mexicano no terminó el Gran Premio de Abu Dabi.

George Russell tuvo la oportunidad de llevarse la victoria y recortar la distancia en el Campeonato de Pilotos ante su coequipero, pues el británico y el italiano tuvieron una ardua pelea por la cima de la parrilla durante 30 vueltas. Sin embargo, el inglés abandonó la contienda cuando su monoplaza se apagó al tener un problema mecánico.

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Tras el abandono de George Russell de la carrera, Andrea Kimi Antonelli tomó el liderato de la contienda y no lo soltó hasta el final, corriendo las últimas vueltas en solitario para conseguir su cuarto título de la campaña.

Checo Pérez sigue mejorando poco a poco en la temporada, pero este fin de semana en Canadá no tuvo un gran rendimiento dentro de la pista y en la vuelta 43 tuvo que abandonar la competencia porque la suspensión de su neumático derecho terminó destrozada antes de entrar a los pits.

En este GP, seis pilotos abandonaron la contienda: Arvid Lindblad, Alex Albon, Fernando Alonso, George Russell, Lando Norris y Sergio Pérez.

204 podios tiene Lewis Hamilton en su carrera en la F1

Con este resultado, Antonelli es líder del Campeonato de Pilotos con 132 puntos para su cuenta personal y, si los triunfos siguen en la temporada para el italiano, podríamos estar hablando del volante más joven en ser campeón de la F1.

El piloto con menos experiencia en levantar el título de la Fórmula 1 es Sebastian Vettel. El expiloto alemán lo consiguió en la temporada 2010, cuando tenía 23 años, 4 meses y 11 días. Vettel ganó el trofeo después de salir victorioso en el Gran Premio de Abu Dabi.

Max Verstappen poco a poco comienza a meterse entre los primeros lugares en cada carrera y en el Gran Premio de Canadá el neerlandés terminó en el tercer lugar para subir por primera vez al podio en la temporada. Este resultado para el volante de Red Bull Racing no fue nada fácil de conseguir, ya que a diez vueltas del final de la competencia Lewis Hamilton comenzó a presionar a Verstappen en busca de quitarle el segundo escalón y el volante de Ferrari consiguió su cometido.

Los dos volantes de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, siguen en buen ritmo este año y con resultados constantes en la temporada.

La Fórmula 1 tendrá dos semanas de descanso antes de volver a la actividad. La siguiente carrera será el domingo 7 de junio, cuando vuelva a Europa para que se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco.