Cruz Azul, 10 veces campeón

El Cruz Azul logró su décima estrella en la Liga MX con un triunfo de 2-1 sobre Pumas en tiempo de compensación en Ciudad Universitaria, donde vino de atrás luego de que caía 1-0 al descanso. Carlos Rotondi fue el héroe de La Máquina con su gol al 95’.

Los de La Noria ganó el CL2026 en tan sólo siete encuentros bajo las órdenes de Joel Huiqui, quien previo a la última jornada del torneo fue nombrado entrenador interino ante el cese de Nicolás Larcamón.

El Dato: Cruz Azul ganó cinco de los siete partidos que estuvo bajo la dirección técnica de Joel Huiqui. Los otros dos fueron empates contra Chivas y Pumas en semifinales y final.

ILUSIÓN. El paraguayo Robert Morales puso adelante a los auriazules con una gran definición al minuto 31 cuando dominaban los celestes ı Foto: Reuters y AP

Los celestes comenzó el encuentro como en la ida, con vocación ofensiva, y la primera intervención de Keylor Navas llegó al minuto 6 al atajar un disparo de zurda de José Paradela.

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2 partidos perdió Pumas en el torneo

Los del Pedregal tuvieron su primer intento al 14’ con un remate de cabeza de Juninho a centro de Adalberto Carrasquilla. Pero los cementeros seguían dominando y al 26’ estuvieron cerca de abrir el marcador, cuando Charly Rodríguez, quien sueña con ir al Mundial 2026, voló el balón tras sacar un tiro de derecha en el corazón del área.

10 finales ha jugado Cruz Azul en torneos cortos

PARA EL OLVIDO. Rubén Duarte empujó el balón a su portería y le dio vida a los celestes al 54’, en su intento por impedir que Ebere contactara el esférico ı Foto: Reuters y AP

Pero Pumas pegó primero y lo hizo por conducto del paraguayo Robert Morales, uno de los refuerzos para esta campaña, quien prendió la esférica con un potente derechazo a media altura para dejar sin oportunidad a Kevin Mier al minuto 31.

45 años tenían sin enfrentarse en una final

Cruz Azul intentó responder pronto y al 35’ tocó la puerta de los de casa con un remate de derecha de Agustín Palavecino. Inmediatamente después llegó otra mala noticia para los dirigidos por Joel Huiqui luego de que José Paradela tuvo que abandonar la cancha por una lesión tras una falta de Adalberto Carrasquilla. Lo sustituyó Gabriel Toro Fernández, atacante exauriazul.

El Dato: Seguidores del Cruz Azul se dieron cita en el Ángel de la Independencia tras el silbatazo final del encuentro ante los Pumas para celebrar un nuevo título de liga.

UN DECLIVE. Adalberto Carrasquilla abandonó la cancha por una fuerte lesión. José Paradela había salido al 36’, también tras una molestia. ı Foto: Reuters y AP

Los cementeros tuvieron ocasiones por conducto de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, pero Robert Morales se quedó muy cerca de conseguir el doblete con un fuerte tiro de derecha a primer poste, pero Kevin Mier reaccionó de manera correcta y mandó a tiro de esquina al 49’, en la compensación de la primera parte.

10 Ligas MX

La lluvia hizo acto de presencia al medio tiempo en Ciudad Universitaria. Para el complemento, tanto Efraín Juárez como Joel Huiqui enviaron a los mismos 11 que saltaron a la cancha en el primer tiempo.

7 copas de Campeones de la Concacaf

FATALIDAD. Pumas se quedó con 10 elementos tras expulsión de Uriel Antuna por una falta sobre Jeremy Márquez en la banda al minuto 93. ı Foto: Reuters y AP

Charly Rodríguez mandó un centro en la primera acción del complemento, pero Carlos Rotondi se quedó a centímetros de hacer contacto con el balón.

3 campeón de Campeones

Los de La Noria estaban obligados a ir al frente para encontrar el tanto de la igualada que mantuviera su ilusión por llevar el juego al alargue para conquistar su décima estrella.

1 Supercopa MX

El denominado clásico de la obsesión vivió su primera final en torneos cortos, pero la tercera de la historia. Estaba también en juego la supremacía, pues cada uno tenía una serie ganada a costa del otro.

1 Supercopa de la Liga MX

TOCAN GLORIA. La Máquina aseguró su décima estrella en el futbol mexicano y evitó el alargue gracias al gol de Carlos Rotondi al minuto 95 ı Foto: Reuters y AP

Juninho había conseguido al minuto 50 el 2-0 para Pumas, pero el árbitro Daniel Quintero anuló el gol luego de que el brasileño se apoyó con la mano previo a su remate para empujar la pelota.

1 Segunda División

Los felinos no querían repetir el sufrimiento que les ocurrió en sus eliminatorias de cuartos de final y semifinal contra América y Pachuca, por lo que salieron en busca de una segunda diana que los acercara al trofeo.

Pero poco tiempo después enmudeció a Ciudad Universitaria, cuando Rubén Duarte cometió el autogol que le dio el empate a los visitantes. El defensa español intentó evitar que Christian Ebere hiciera contacto con el balón, el cual terminó introduciendo a su cabaña.

Otra mala noticia para los universitarios llegó muy pronto, luego de que el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla tuvo que salir de la cancha debido a una lesión que sufrió al disputar un balón. Habría sufrido un aparente desgarro y su situación preocupa a Panamá a tres semanas del inicio del Mundial.

Jordan Carrillo, uno de los jugadores más destacados de la Liguilla, estuvo muy cerca de devolverle la ventaja a los felinos con un disparo que fue desviado por la zaga celeste al minuto 80.

FUTBOLISTAS celestes celebran el título, ayer ı Foto: Mexsport

La noche se puso más negra para Pumas antes de que terminará el tiempo reglamentario, cuando Uriel Antuna dejó a los suyos con un elemento menos tras ser expulsado por una plancha sobre Jeremy Márquez en la banda.

Carlos Rotondi fue el héroe de la noche para Cruz Azul. Los tiempos extra se asomaban a paso veloz, pero el argentino prendió el balón con la zurda para abatir a Keylor Navas y darle su décimo título de liga a los de La Noria, que el año pasado ya se habían coronado en CU, en la Concacaf Champions Cup.

Los futbolistas del Azul dieron la vuelta olímpico en CU y hasta pasaron enfrente de la Rebel, grupo de animación de los Pumas.