Kostyuk anuncia que un misil casi impacta su casa

Marta llora después de su triunfo ante la rusa, ayer, en Francia.

La victoria de Marta Kostyuk en la primera ronda en el Abierto de Francia se convirtió en uno de sus partidos más duros después de enterarse poco antes que un misil casi impactó la casa de sus padres en Ucrania.

Kostyuk venció por 6-2 y 6-3 a Oksana Selekhmeteva en la cancha Simonne-Mathieu en el primer día del Grand Slam sobre arcilla en Roland Garros .

“Creo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera. Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, el misil destruyó el edificio y fue una mañana muy difícil para mí... No sabía cómo lo iba a manejar, he estado llorando parte de la mañana”, dijo Kostyuk, la décimo quinta cabeza de serie.

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El Dato: Novak Djokovic se recuperó tras perder el primer set para imponerse por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4 al jugador local Giovanni Mpetshi Perricard, de 22 años en RG.

Recibió un mensaje a las 8:00 de la mañana y no podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado con su familia.

“Me sentí enferma. Si hubiera estado 100 metros más cerca, probablemente no tendría mamá ni hermana”, añadió.

Su madre, su hermana y su tía abuela estaban entre las 17 personas que se encontraban en la casa en el momento del ataque, así que su alivio fue enorme de que nadie resultó herido.

“No quiero pensar qué haría si pasara algo peor, pero sabía que éste es el día para salir y jugar. Hoy no se me cruzó por la mente que no debería salir, porque, ya sabes, al final del día, todos están vivos”.

Después del partido, agradeció a los aficionados y recibió una ovación. Luego explicó cómo encontró la fuerza emocional y mental para jugar.

4° lugar en el ranking de la ATP es el que tiene Djokovic

“Creo que es importante seguir adelante. Mi mayor ejemplo es el pueblo ucraniano, me desperté esta mañana y...”, resaltó Kostyuk, de 23 años y quien está en búsqueda de escalar lugares en WTA.

“Miré a toda esta gente que se despertó y vivió su vida, ayudó a los demás que lo necesita. Sabía que habría muchas banderas ucranianas aquí y que mucha gente vendría a apoyar. Mis amigos vinieron”.

Ahora juega contra la estadounidense, no cabeza de serie, Katie Volynets y la compatriota de Kostyuk, Elina Svitolina (reciente ganadora en el Abierto de Italia en Roma) enfrenta a Anna Bondar.

Por otra parte, el francés Arthur Gea salió corriendo de la cancha debido a una pausa de emergencia para ir al baño al inicio del primer set de su debut en el Abierto de Francia, ayer.

“Necesito ir al baño. Ya no puedo moverme. Me voy a hacer (encima) en la cancha”, le dijo Gea al juez de silla antes de correr.

Arthur Gea, número 135 del ranking, perdía 4-2 ante Karen Khachanov (13) cuando tomó esa decisión. Khachanov terminó ganando el partido 6-3 y 7-6 (3).

Por lo general, las pausas para ir al baño solamente se permiten entre sets.

Karen Khachanov protestó después de que pasaran tres minutos entre juegos en un momento del partido que no era un cambio de lado.

Gea explicó que le permitieron la pausa por “circunstancias médicas” y que le dieron una pastilla para el dolor de estómago.

Tras el partido, Gea comentó que no se había sentido mal la noche anterior, pero que empezó a encontrarse indispuesto cuando se despertó por la mañana.

“Durante el partido fue aún peor. Tuve que ir al baño muy rápido”, manifestó.

Su situación no se vio favorecida por el intenso calor, con temperaturas al mediodía que alcanzaron los 31 grados Celsius.

“Fue más duro de lo habitual, porque estaba enfermo”, expresó el tenista galo.