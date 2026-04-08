Matías Almeyda al América y no es broma; así van los acercamientos con el ídolo de Chivas

Matías Almeyda ha dirigido varios equipos en su carrera como entrenador, pero México lo recuerda por su paso por Chivas, donde ganó todos los títulos posibles, desde la Liga MX hasta la Concacaf Champions Cup, aunque ahora el argentino suena para llegar al acérrimo rival, el América.

Almeyda acaba de ser destituido del cargo como director técnico en el Sevilla de LaLiga de España después de disputar 32 encuentros desde el banquillo de los andaluces, logrando diez victorias, siete empates y 15 derrotas.

Aunque ha dirigido a clubes de Estados Unidos, Grecia y España, la Liga MX vuelve a ser una gran opción para ‘El Pelado’ Almeyda; con su exitoso pasado en el Rebaño Sagrado, el argentino llama la atención del equipo más ganador del futbol mexicano.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Checo Pérez y el capricho que le exige a Cadillac para el regreso de la Fórmula 1

Matías Almeyda durante su etapa como director técnico de Chivas (2015-2018). ı Foto: larazondemexico

Matías Almeyda podría estar en pláticas con el América

Matías Almeyda tiene su nombre escrito en la historia de la Liga MX, al ser uno de los mejores entrenadores de las Chivas y del futbol mexicano, pues logró crear un equipo de época con el Rebaño Sagrado que levantó cinco títulos con el argentino al mando.

Con información del medio español Estadio Deportivo, existen dos equipos de la Liga MX interesados en los servicios de Matías Almeyda y las dos instituciones ya se estarían en pláticas con el argentino para sumarlo a sus proyectos y uno de esos clubes es el América, el acérrimo rival del Rebaño Sagrado.

El medio antes mencionado también menciona que André Jardine tendría sus días contados como el estratega de las Águilas, porque los resultados no acompañan al brasileño en la actualidad, aunque el exestratega del Atlético de San Luis tenga un tricampeonato con los azulcremas.

Matías Almeyda es el sucesor de Guillermo Almada en la dirección técnica del Pachuca. ı Foto: Especial

América tendría una pelea con otro club de Liga MX por Matías Almeyda

El América no es el único club interesado en los servicios de Matías Almeyda para ser su nuevo técnico, pues hay un equipo de la Sultana del Norte que también podría tener pláticas con el argentino para llevarlo a sus filas en un futuro cercano.

El mismo medio antes citado revela que los Rayados de Monterrey son los que estarían en contacto con el ‘Pelado’ Almeyda para que sea su nuevo director técnico en lugar de Nicolás Sánchez, quien tomó el lugar de estratega tras la salida de Doménec Torrent. No es la primera vez que los Rayados buscan a Almeyda.

El equipo de El Barrial ya iría adelantándose a la directiva del América, pues ya habrían mandado su oferta al ‘Pelado’ Almeyda para que se convierta en su nuevo entrenador, ofreciéndole un contrato por dos temporadas y un salario igual o similar al que percibía en el Sevilla.

DCO