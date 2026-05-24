Así celebraron los fans del Cruz Azul en el Ángel de la Independencia (VIDEOS)

Los festejos en el Ángel de la Independencia por parte de la afición del Cruz Azul no se hicieron esperar. Luego de vencer 2-1 a Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario la gente cementera se congregó en este icónico punto de la Ciudad de México para celebrar la décima estrella.

Con goles de Christian Ebere y Carlos Rotondi el conjunto celeste capturó su título 10 del futbol mexicano, venciendo en una gran final al Club Universidad. El Ángel se pintó de azul con globos, banderas, bufandas y todo el colorido de la hinchada.

Entre los cánticos que la afición entonó no pudo faltar la canción de Julieta Venegas: “Andar conmigo”, pieza que funcionó como una especia de himno durante la gestión de Martín Anselmi, técnico con el que se llegó a una final y una semifinal de la Liga MX. Ahora con Joel Huiqui pudieron festejar con la copa.

La afición de La Máquina les se encuentra en el Angel



🎶DIME SI TU QUISERAS ANDAR CONMIGO🎶

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