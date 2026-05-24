Willer Ditta casi llega a los golpes con fan de Pumas tras agresión a su hijo en festejos del Cruz Azul (VIDEO)

Willer Ditta no la pasó bien en los festejos del Cruz Azul tras salir campeones en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, ya que el defensa colombiano se encaró con un fan de Pumas, le dijo que lo veía afuera del estadio y todo porque su hijo fue agredido cuando este aficionado lanzó un vaso de cerveza.

En el video se puede ver cómo el jugador del Cruz Azul desde la cancha le comienza a gritar al fan auriazul que bajara y después que lo veía afuera del estadio. Después de eso, Willer Ditta le comenta al personal de seguridad quién era la persona que agredió a su hijo, que se encontraba con él durante los festejos de La Máquina.

¡ESTO NO SE VALE! ❌



Willer Ditta se enganchó con aficionado de Pumas. ¡Reprobable!



📹 @Rene_Tovar pic.twitter.com/h4hwR2Lruo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2026

Willer Ditta es campeón de la Liga MX y podría ser llamado el Mundial 2026

Willer Ditta consiguió lo que tanto anhelaba con el Cruz Azul, que era ganar la Liga MX, además de hacerlo como un titular inamovible del conjunto de la Noria, pues disputó 22 encuentros con La Máquina y todos en el once inicial.

Ahora, el siguiente reto del defensa colombiano es ver su nombre en la lista de convocados de su país para la Copa del Mundo del 2026, ya que actualmente es uno de los mejores zagueros centrales de los cafeteros y podría vivir la experiencia mundialista este año.

Ditta ha demostrado su compromiso y perseverancia como futbolista, realizando entrenamientos extra en el patio de su casa para estar en la mejor forma física posible con Cruz Azul, lo que lo llevó a disputar toda la temporada sin una sola lesión y ahora pelear por un puesto para el Mundial de la FIFA.

DCO