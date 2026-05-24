Aficionado de Pumas reporta terrible agresión de policías a su salida del Estadio Olímpico Universitario (VIDEO)

Un aficionado de Pumas habría sido agredido por policías afuera del Estadio Olímpico Universitario tras la final entre Pumas y Cruz Azul.

La violencia empañó la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul. En redes sociales circulan varios videos de hechos violentos afuera del Estadio Olímpico Universitario, uno de los cuales muestra a un aficionado auriazul ensangrentado tras, presumiblemente, haber sido agredido por policías a su salida del recinto.

“Le pegaron por nada”, se escuchó decir a un acompañante del seguidor del equipo felino, quien traía puesto el jersey del conjunto dirigido por Efraín Juárez. Momentos después fue atendido por una encargada de seguridad.

Presunta agresión de policías a aficionado de Pumas. Video de @ASMexico pic.twitter.com/viVwwHEaCR — Enrique Villanueva García (@EnriqueVil96886) May 25, 2026

El violento incidente ocurrió momentos después de que Cruz Azul venció 2-1 a Pumas en tiempo de compensación en el Estadio Olímpico Universitario en la final de vuelta del Clausura 2026, resultado con el que ganó su décimo trofeo en la Liga MX.

Violencia empaña final entre Pumas y Cruz Azul

El aficionado de Pumas que reportó haber sido agredido por policías afuera del Estadio Olímpico Universitario no fue la única víctima durante la intensa final de la Liga MX entre los auriazules y Cruz Azul.

En otro video que circula en redes sociales se ve a aficionados peleando en las tribunas del México 68. Se ve a hombres y mujeres con el jersey del conjunto felino.

Empujones, golpes e insultos fue lo que hubo en una parte de las tribunas del Olímpico Universitario tras la coronación de Cruz Azul a costa de Pumas.

¡UNA VERGÜENZA!🚨‼️



Siempre es una pena pero en el E. O. U. Sucedió esto al final del campeonato de Cruz azul ante Pumas. Momentos que manchan los lo bonito del futbol. 🫠



@carloscbarron30 #ligamx #pumas #cruzazul #violenciaenestadio #lamaquina pic.twitter.com/bSi40Xoaj2 — ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) May 25, 2026

Complicado domingo en CU en la final entre Pumas y Cruz Azul

Las complicaciones en Ciudad Universitaria comenzaron desde antes del arranque de la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul.

Horas antes del silbatazo inicial hubo caos debido a que algunos aficionados intentaron ingresar al Estadio Olímpico Universitario sin boleto, motivo por el cual las autoridades cerraron varios de los accesos al inmueble.

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul es una de las más importantes del futbol mexicano y en los últimos años ha cobrado mucha fuerza. Sin embargo, la misma se ha visto empañada por la violencia de algunos aficionados o autoridades.

EVG