¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul fue campeón de la Liga MX?

Cruz Azul acaba de ser campeón del Clausura 2026 de la Liga MX tras vencer a Pumas en la gran final del torneo local para levantar su décima estrella en su historia, un logro que celebra toda la afición celeste pues ya pasaron varios años desde que consiguieron su último cetro del futbol mexicano.

La última vez que La Máquina se convirtió en el rey del balompié nacional fue en el Clausura 2021 cuando derrotaron a Santos en el partido por el título de la Liga MX, desde ese entonces los cementeros intentaron en varias ocasiones convertirse en campeones pero fallaron durante cinco años.

La última vez que Cruz Azul fue campeón de la Liga MX fue en el Clausura 2021

La última vez que Cruz Azul salió campeón de la Liga MX fue ante el Santos Laguna en el Clausura 2021, una final que la afición celeste aún recuerda porque tuvieron que esperar 23 años para volver a ver a su equipo levantar el cetro.

En aquel torneo el Cruz Azul ganó por marcador global de 2-1 para coronarse en la cancha del Estadio Azteca/Olímpico Universitario. Juan Reynoso era el entrenador en turno de La Máquina y ahora Joel Huiqui escribe su nombre en la historia del club capitalino como el nuevo estratega campeón.

Tuvieron que pasar cinco años para que el conjunto cementero lograra un nuevo trofeo del futbol mexicano, un momento que estaba esperando su afición con ansias y ahora ya pueden festejar la victoria de su equipo.

Cruz Azul jugará el Campeón de Campeones ante el Toluca

Tras ser campeones del Clausura 2026, los jugadores de Cruz Azul tendrán su festejo y unas merecidas vacaciones antes de iniciar la pretemporada de cara a la siguiente temporada de la Liga MX.

Con su victoria ante Pumas en el partido por el título, los cementeros se medirán ante el Toluca para definir al ganador del Campeón de Campeones, un encuentro que se lleva a cabo después de conocer al campeón del Clausura y enfrenta al ganador del trofeo del torneo Apertura.

Los celestes buscarán sumar otro título a sus vitrinas ante el último bicampeón del futbol mexicano, que podría ser ante el campeón de la Concacaf Champions Cup si llegan a ganarle a los Tigres el próximo fin de semana en el Nemesio Diez.

DCO