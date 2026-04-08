América confirma un aterrizaje de emergencia en Miami y la afición se preocupa por su equipo

Los jugadores y cuerpo técnico del América vivieron un momento de tensión durante su regreso a la Ciudad de México, pues el avión donde venía el club tuvo que aterrizar de emergencia en Miami por fallas eléctricas.

La institución azulcrema sacó un comunicado en sus redes sociales donde informan lo ocurrido, que el equipo se encuentra descansando en un hotel cerca del Aeropuerto Internacional de Miami y que este miércoles tomarán el vuelo para volver a la Ciudad de México lo más pronto posible.

“El Club América informa que durante el vuelo de regreso a la Ciudad de México en un charter privado, tras disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf ante el equipo de Nashville, fuimos informados de que el sistema arrojaba una falla eléctrica; por tal motivo, como medida de precaución, la tripulación tomó la determinación de aterrizar la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami, lugar en el que tiene su base de mantenimiento”, se puede leer en el comunicado.

Club América informa sobre el retorno del plantel a México después de los Cuartos de Final en Champions Cup.



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