América empata con Santos en un accidentado juego y complica su pase a la Liguilla; resumen y goles

América y Santos se enfrentaron en el Estadio Corona de Torreón.

El América igualó 1-1 en el Estadio Corona con Santos tras un juego muy accidentado, y en el que dejó escapar dos puntos vitales en su pelea por clasificar a la Liguilla del Clausura 2026, pues es sexto de la clasificación con 18 unidades, las mismas que Atlas (7) y una más que Tigres (8).

El primer tiempo estuvo muy accidentado debido a lesiones en uno y otro equipo, una de ellas la de Erick Sánchez, quien al minuto 16 abandonó la cancha y fue sustituido por el brasileño Vinícius Lima.

GOL DE ALEXIS GUTIÉRREZ



Así anotó para darle el 0-1 al Club América ante Santos Laguna.



PRIMER GOL con América por Liga MX desde su llegada en 2025pic.twitter.com/WQoonx2tu4 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 5, 2026

Santos Laguna con 1 hombre menos, le empató al Club América 1-1 con este gol de Dajome.



"Asistencia perfecta" de Lima; pelota dividida al espacio, a espaldas del Central y por delante del Lateral, lástima que fue en contra.pic.twitter.com/aWxcKjRQwM — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 5, 2026

La jugada que encendió las alarmas se presentó al minuto 37 tras un fuerte choque de cabezas de Aldo López (Santos) y Miguel Vázquez (América). El americanista continuó en la cancha, pero el lagunero fue reemplazado por Tahiel Jiménez.

América y Santos dejan los goles para el complemento

Alexis Gutiérrez abrió el marcador en Torreón hasta el minuto 80, cuando puso en ventaja al América con un tiro raso de y cruzado de zurda para dejar sin posibilidad a Carlos Acevedo.

El gusto de las Águilas se esfumó muy pronto, pues al 83′ Cristian Dájome emparejó los cartones con un remate de derecha, luego de un error de Vinícius Lima, quien se equivocó al dar un pase.

Santos se había quedado con un jugador menos al minuto 78 por la expulsión de Kevin Picón, por una falta sobre Rodrigo Dourado.

Semana clave para el América

El América tiene ante sí dos partidos vitales en sus aspiraciones tanto en Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine visita el martes 7 de abril el Geodis Park para medirse ante el Nashville en la ida de cuartos de final del certamen de la Concacaf.

Cuatro días después, el sábado 11, el América regresa al renovado Estadio Azteca después de casi dos años y lo hará para disputar el clásico joven contra Cruz Azul, en el que será el partido estelar de la Jornada 14 del Clausura 2026.

EVG