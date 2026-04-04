¡Cayó noqueado! Así fue el choque de cabezas que preocupó a todos en el Santos vs América (VIDEO)

Un fuerte choque de cabezas entre Aldo López y Miguel Vázquez encendió las alarmas en el Santos vs América.

Aldo López, de Santos, y Miguel Vázquez, del América, encendieron las alarmas tras un fuerte choque de cabezas en el primer tiempo del encuentro de la Jornada 13 de la Liga MX entre Guerreros y Águilas en el Estadio Corona.

Corría el minuto 37 del juego cuando dos dos mediocampistas impactaron sus cabezas en la búsqueda de un balón aéreo.

¡FUERTE GOLPE SOBRE ALDO LÓPEZ! 💥

El jugador de Santos cayó noqueado tras chocar con Miguel Vázquez del América 🤕



Se levantó y quiso seguir, pero lamentablemente se fue del campo en el 'carrito de las desgracias' 🚑



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Aldo López se llevó la peor parte, pues el futbolista de Santos cayó noqueado, dejando una imagen impactante. Fue sustituido por Tahiel Jiménez. Miguel Vázquez, por su parte, pudo continuar en el terreno de juego.

América deja ir dos puntos ante Santos

El América no pudo salir con los tres puntos de su visita a Torreón, luego de que empató 1-1 con Santos Laguna.

Las Águilas se habían ido al frente al 80′ por conducto de Alexis Gutiérrez, pero los Guerreros empataron tres minutos después con gol de Cristian Dájome, precedido de un error de Vinícius Lima.

Este empate coloca al América en el sexto sitio de la clasificación con 17 unidades, mismas que tiene Atlas, que es séptimo por diferencia de goles.

A las Águilas les favorecieron las derrotas de Tigres, Monterrey y Atlas, clubes con los que pelea por un lugar a la Liguilla del Clausura 2026.

América tiene una semana clave

El América regresa a las canchas el próximo martes 7 de abril, cuando visite al Nashville en la ida de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Cuatro días después, el equipo dirigido por André Jardine enfrenta otro partido clave, pues recibe al Cruz Azul en su regreso al Estadio Azteca en el duelo más llamativo de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

EVG