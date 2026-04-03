André Jardine se juega su puesto en el América con un peligroso plan para salvar la temporada de las Águilas

El América no la pasa muy bien esta temporada en la Liga MX, pues los resultados no se le han dado a André Jardine. Por eso el técnico brasileño tomó la decisión de aplicar un peligroso plan en el planteamiento del equipo para salvar la campaña de las Águilas con un título.

Con información de Marcelino Fernández, reportero de ESPN, el América saldrá con un cuadro alterno para enfrentar a Santos Laguna en la Jornada 13 del Clausura 2026, ya que André Jardine tiene como plan guardar a sus jugadores titulares para el encuentro de ida de la Concacaf Champions Cup ante el Nashville.

Cabe recalcar que Santos Laguna es el último equipo de la tabla general de la Liga MX; es por eso que el técnico brasileño decidió guardar a sus mejores hombres para ir en busca de un resultado positivo en la Concachampions el próximo martes 7 de abril en Estados Unidos.

🚨André Jardine jugara con cuadro alterno mañana contra Santos; habrán varías rotaciones en la alineación del @ClubAmerica🚨🦅👀



•Los titulares serán utilizados para los partidos de CONCACAF contra Nashville ✅



Vía: @marcelinofc . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/Sl32wRDjXg — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) April 3, 2026

André Jardine y el América afrontarán un calendario complicado

Después de la Fecha FIFA de marzo, André Jardine ya se prepara para afrontar un complicado calendario en el que entran partidos del Clausura 2026 de la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, el torneo que se le ha negado al brasileño desde su llegada al nido de Coapa.

En su regreso a la actividad, las Águilas se medirán a Santos Laguna este sábado, a mitad de semana se verán las caras con el Nashville; el próximo fin de semana se enfrentan al Cruz Azul, para que el 14 de abril vuelvan a chocar contra el conjunto de la MLS para definir al equipo que avanza a las semifinales.

El último cotejo de alta intensidad para el América de André Jardine será el 18 de abril del 2026, cuando se vean las caras con el Toluca, el actual bicampeón de la Liga MX, en la Jornada 15 del Clausura 2026.

¡Ya estamos en Coahuila, Águilas! 💙💛



Mañana nos vemos en el estadio. 🦅 pic.twitter.com/QjAUF5HXza — Club América (@ClubAmerica) April 4, 2026

El América de André Jardine vuelve al Estadio Azteca para el resto de la temporada

Después de la reapertura del Estadio Azteca, el América anunció que volverán a la que es su casa después de dos años de espera y será ante el Cruz Azul el primer encuentro de las Águilas en el renovado Coloso de Santa Úrsula.

El conjunto de André Jardine jugará todos sus encuentros que restan en la cancha del Estadio Banorte, que serán ante el Cruz Azul, Nashville, Toluca y Atlas, antes de que arranque el Mundial 2026.

Cabe recalcar que la Liga MX anunció que la FIFA amplió el plazo para la entrega de los recintos mundialistas; el Estadio Azteca y el Estadio AKRON se deben desocupar el 13 de mayo y el Estadio BBVA el día 17 del mismo mes.

DCO