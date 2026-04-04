Cruz Azul pierde ante Pachuca y registra su primera caída tras 15 duelos invicto entre Liga MX y Concacaf; resumen y goles

Gabriel 'Toro' Fernández lamenta una acción en el duelo entre Cruz Azul y Pachuca.

El Cruz Azul vio caer una racha de 15 partidos sin derrota, entre Liga MX y Concacaf Champions Cup, al perder 2-1 a manos del Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La Máquina no era vencida desde la Jornada 1 del Clausura 2026, cuando perdió 2-1 en la cancha del León.

El brasileño Kenedy puso en ventaja a los Tuzos apenas al minuto 5, tras aprovechar un garrafal error de Andrés Gudiño, quien le regaló el balón en su intento por darle un pase a uno de los defensas de La Máquina.

"Cuidado, cuidado... Disparo... Gol...". 🎙️



Bravísima presión del Pachuca... Y luego, Kenedy aprovechó la desatención. 😱 Con ello, llegó el primero de @Tuzos ante la Máquina. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/7lcK4tc0Rj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 5, 2026

¡Christian se presenta como goleador! 🔥



Potente pegada del atacante nigeriano. 👊 Y así llegó el empate de @CruzAzul ante los Tuzos. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/rZdwcbD7AR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 5, 2026

El cuadro dirigido por Nicolás Larcamón consiguió la paridad justo antes del descanso, cuando en la compensación apareció el nigeriano Christian Ebere para abatir con un zurdazo a quemarropa a Carlos Moreno.

Pachuca asegura la victoria en el complemento

El Pachuca recuperó la ventaja al minuto 58, cuando Kenedy logró su segunda diana de la noche con un potente tiro de zurda fuera del área tras ser asistido por Oussama Idrissi.

Los hidalguenses terminaron con 11 elementos tras la expulsión de Christian Rivera al minuto 85. Esteban Solari, timonel de los Tuzos, también fue expulsado por el árbitro Víctor Cáceres. Y Víctor Guzmán recibió el cartón rojo al 89′.

Lo que sigue para Cruz Azul y Pachuca

El Cruz Azul vuelve a las canchas el próximo martes 7 de abril, cuando visite al LAFC en la ida de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Cuatro días más tarde, el sábado 11, La Máquina se mete a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar al América en el clásico joven. Ese mismo día, el Pachuca es local ante Santos en la Jornada 14 del Clausura 2026.

EVG