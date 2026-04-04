Erik Lira tiene los días contados en Cruz Azul; los poderosos clubes de Europa que siguen de cerca al mexicano

Erik Lira en un partido con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo en 2026

Todo parece indicar que el mediocampista surgido de la cantera de los Pumas de la UNAM y actual elemento del Cruz Azul, Erik Lira, tiene los días contados en la Liga MX, pues es seguido de cerca por equipo de tres países diferentes de Europa.

De acuerdo con información de Ekrem Konur, experto en el mercado de transferencias mundiales, el Benfica, Valencia, Sevilla y Feyenoord están explorando la opción de contratar a Erik Lira, quien, según sitios especializados, tiene valor de 12 millones de dólares.

Lira tiene varios torneos jugando a un gran nivel, lo que lo hace uno de los mejores futbolistas en la Liga MX y por ello uno de los constantes en las convocatorias de la Selección Mexicana. El medio es uno de los hombres de confianza de Javier El Vasco Aguirre.

Tan solo en la Fecha FIFA de marzo el elemento formado en Cantera fue clave en el mediocampo de México y destacó en los duelos ante Portugal y Bélgica. Neutralizó a jugadores de alto perfil y se llevó parte de los reflectores.

Su calidad e inteligencia han provocado que en España el Sevilla y Valencia se fijen en él. Actualmente en la máxima categoría española hay dos jugadores mexicanos y que son compañeros de Lira en el Tri; Obed Vargas en el Atlético de Madrid y Álvaro Fidalgo en el Betis.

En Portugal el Benfica, uno de los más grandes del balompié luso y ganador de la Liga de Campeones de Europa, también siguen de cerca el crecimiento de Erik Lira. Pero por si no fuera suficiente, en Países Bajos el Feyenoord lo sondea.

Erik Lira y su rol en la Selección Mexicana

Erik Lira es quien más partidos acumula en la Selección Mexicana en la campaña 2025-2026, pues ha disputado 11 en los últimos seis meses. El jugador hecho en CU le gana a elementos como Jesús Gallardo y Marcel Ruiz.

Jesús Gallardo acumula 10 encuentros con el equipo de Javier Aguirre y un total de 667 minutos, mientras que Marcel Ruiz, con 550 minutos y nueve duelos, cierra el podio de los futbolistas que le generan más confianza al Vasco Aguirre.

Erik Lira se formó en los Pumas, en donde debutó en la Liga MX el 3 de agosto de 2020 en un choque ante el Atlas. Dos años antes, el 1 de agosto de 2018, mientras estaba a préstamo con Necaxa debutó en Copa MX ante Tampico Madero Futbol Club.

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