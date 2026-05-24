Tottenham se queda en la Premier League; se salva del descenso en la última jornada y West Ham baja de categoría

El Tottenham Hotspur se salvó del descenso y permanecerá en la Premier League luego de vencer 1-0 al Everton en la Jornada 38, la última de la Temporada 2025-2026. Un gol de João Palhinha representó la salvación y condenó al West Ham.

Luego de una campaña llena de irregularidades el Tottenham llegó a la última fecha del campeonato con el destino en sus manos. De manera agónica, en una jugada de un tiro de esquina, Palhinha le regresó el aire a los aficionados Spurs.

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Esta derrota condenó al descenso al West Ham, que aunque ganó 3-0 ante Leeds no pudo mantener la categoría al terminar en la posición 18 con 39 unidades, tan solo dos puntos menos de los que hizo el Tottenham, que culminó la temporada en el puesto 17.

Mientras el Tottenham celebra su estancia en la Premier League, en donde estará por 49ª temporada consecutiva, los Hammers vieron cortada una racha de 14 años en Primera División. Ahora enfrentan una reestructuración en la Championship.

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Así se vivió la última jornada de la Premier League

La Jornada 38 de la Temporada 2025-2026 de la Premier League tuvo de todas las emociones, pues además del desenlace de la permanencia en la máxima categoría, se vivió el último partido del entrenador español Pep Guardiola y el atacante egipcio Mohamed Salah en el futbol inglés.

La etapa de una década de Guardiola con el Manchester City, que incluyó seis títulos de la Premier, terminó con una derrota 2-1 ante Aston Villa, partido que incluyó un pasillo de honor a mitad del encuentro, primero para Bernardo Silva y luego para John Stones, dos de los pilares de Guardiola.

Por otro lado, Salah recibió una ovación de pie, antes de besar el césped de Anfield, durante su sustitución en el segundo tiempo en el que fue su 442mo encuentro y último con Liverpool, en el que dio una asistencia en el empate 1-1 con Brentford. El extremo egipcio cerró sus nueve años con los Reds con 257 goles.

El Arsenal, que ya había asegurado el título, cerró su primera campaña campeona desde 2004 con una victoria 2-1 ante el Crystal Palace. El cuadro Gunner ahora se enfoca en la final de la Champions League ante el PSG.

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