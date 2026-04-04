Así fue el GOLAZO de Lionel Messi en el primer juego del Inter Miami en el Nu Stadium (VIDEO)

Lionel Messi marcó el primer gol del Inter Miami en su nueva casa, el Nu Stadium, con un espectacular remate de cabeza.

El futbolista argentino Lionel Messi hizo, con un espectacular remate de cabeza, el primer gol del Inter Miami en el Nu Stadium, la nueva casa de Las Garzas. Su víctima fue el Austin FC, que se había puesto en ventaja poco antes en el partido correspondiente a la MLS.

La Pulga marcó al minuto 10 del encuentro con un gran remate de cabeza en el área para dejar sin oportunidad a Brad Stuver, portero del equipo de Texas, que al 6′ se había adelantado por conducto de Ghilherme Biro, autor del primer gol en el Nu Stadium.

It was ALWAYS going to be him. 💥



Leo Messi scores Miami's first goal at Nu Stadium and pulls the hosts level! pic.twitter.com/p1mDk5NQk2 — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Lionel Messi desató la euforia de los aficionados del Inter Miami en su nuevo estadio con su vistosa anotación de cabeza, algo que no es común en el argentino, aunque para la posteridad siempre quedará aquel tanto que consiguió con el Barcelona ante el Manchester United en la final de la Champions League 2008-2009.

Austin FC arruina debut del Inter Miami en el Nu Stadium

A pesar del vistoso gol de Lionel Messi, el Inter Miami no pudo conseguir el triunfo en su primer juego en el Nu Stadium, pues igualó 2-2 con el Austin FC.

Tras irse 1-1 al descanso, el conjunto visitante recuperó la ventaja al minuto 53 con una diana de Jyden Nelson. Pero el uruguayo Luis Suárez evitó que la noche fuera amarga para Las Garzas al conseguir el 2-2 al 81′ con un remate de derecha fuera del área.

Esta igualada en su primer partido en el Nu Stadium deja al Inter Miami con una cosecha de 11 puntos, con lo que se mantiene en los primeros puestos de la Conferencia Este de la MLS.

Todo listo ✨ pic.twitter.com/2VcNbj3aDm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 4, 2026

Marc Anthony canta Himno en inauguración del Nu Stadium

El cantante estadounidense Marc Anthony fue el encargado de interpretar el Himno Nacional de Estados Unidos en los momentos previos al primer duelo en el Nu Stadium.

Para cuando Lionel Messi salió al campo para el calentamiento, la mayoría de los asientos estaban ocupados.

David Beckham y el resto del grupo propietario del Inter Miami salieron a aplaudir a los aficionados momentos antes, incluso mezclándose con algunos en la sección de seguidores más fervientes detrás de una de las porterías.

EVG