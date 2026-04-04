¡Adiós invicto! Querétaro le propina al Toluca su primera derrota en el Clausura 2026; Resumen y gol

Querétaro acabó con el invicto del bicampeón Toluca en el Clausura 2026.

El Toluca, bicampeón de la Liga MX, perdió su invicto en el Clausura 2026 después de haber perdido 1-0 a manos del Querétaro en el Estadio Corregidora. Alí Ávila hizo el único gol del encuentro correspondiente a la Jornada 13 del torneo.

Alí Ávila marcó al minuto 76 con un disparo de derecha en el centro del área, luego de haber recibido un pase de Jhojan Julio. Los Diablos Rojos se lanzaron al frente en los últimos momentos del duelo en busca del empate.

🔥🐓 ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE GALLOS!

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Jhojan Julio la andaba regando, pero le apareció su ángel de la guarda y Alí Ávila la manda a guardar. 👏🏼 pic.twitter.com/6GxcmippVt — FOX (@somos_FOX) April 5, 2026

Próximos compromisos del Toluca

El Toluca tiene poco tiempo para reponerse de esta derrota ante Querétaro, pues a mitad de semana juega la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed recibe el próximo miércoles 8 de abril en el Estadio Nemesio Díez al LA Galaxy.

El Toluca volverá a ser local cuatro días después, pues el domingo 12 le hará los honores al Atlético de San Luis en el desenlace de la Jornada 14 del Clausura 2026.

Por su parte, el Querétaro recibe el martes 7 de abril a los Bravos de Ciudad Juárez en partido pendiente de la Fecha 7.

¿Cuándo había sido la última caída del Toluca en Liga MX?

El Toluca no perdía un partido de Liga MX desde el 11 de diciembre del 2025, cuando perdió 1-0 contra Tigres en Monterrey en la final de ida del Apertura 2025.

Pero los Diablos Rojos no sucumbían en un duelo regular desde hace ocho meses. Su derrota más reciente se remontaba al 23 de agosto del 2025, día que cayó 1-0 contra Cruz Azul en la Jornada 6 del Apertura 2025.

EVG