¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Isaac del Toro?

Isaac del Toro ya se prepara para su siguiente reto en la temporada, el cual será uno de los más importantes para el mexicano, pues continúa con su preparación de cara a su debut en el Tour de France 2026.

Será en la Vuelta al País Vasco en donde Isaac del Toro vuelva a la actividad con el UAE-Team Emirates XRG, en busca de una nueva victoria en la campaña, ya que lleva tres victorias en la temporada y dos títulos que se suman a su vitrina personal.

El UAE-Team Emirates XRG también busca refrendar el trofeo que lograron el año pasado, cuando Joao Almeida se subió a lo más alto del podio en España. Pero en esta ocasión Isaac del Toro es el ciclista a seguir, pues su potencia y desempeño arriba de la bicicleta lo ponen como uno de los favoritos para llevarse el campeonato.

¿Cuándo se llevará a cabo la Vuelta al País Vasco?

Isaac del Toro ya se prepara para iniciar la competencia en España, la cual durará seis días, y el mexicano puede sumar algunas victorias a su palmarés para superar lo que hizo el año pasado al cruzar en 18 veces la meta como primer lugar.

La Vuelta al País Vasco se correrá del lunes 6 al sábado 11 de abril, que también se conoce como La Itzulia Basque Country. Esta competencia se destaca por tener etapas de media y alta montaña, además de pasar por localidades que parecen sacadas de una película.

La Etapa 1 se corre en Bilbao; en el segundo episodio van de Pamplona-Iruña a Cuevas de Mendukilo; para la tercera etapa, Basauri es el lugar de los hechos, mientras que Galdakao se encarga de recibir a los ciclistas en su cuarto episodio. La etapa reina se corre en Eibar y, para cerrar la competencia los participantes pasan por Goizper, Antzuola y Bergara.

¡Torito Campeón 🐂🏆❤️!



Isaac del Toro 🇲🇽 se convierte en campeón de la Tirreno - Adriático 🚴‍♂️ 🔱 2026



Primer mexicano en lograrlo 👏😁 pic.twitter.com/zeD6ZLFvOy — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) March 15, 2026

Isaac del Toro busca superar lo realizado por Raúl Alcalá en 1992

Gracias a Isaac del Toro, el ciclismo volvió a figurar como un gran deporte en nuestro país, pues el ‘Torito’ comenzó a ganar en el viejo continente y ser una figura con el UAE-Team Emirates XRG.

En la historia de la Vuelta al País Vasco está el nombre de un mexicano, Raúl Alcalá, quien en 1992 quedó en el segundo puesto de la competencia, por detrás del suizo Tony Rominger, poniendo el nombre de México en alto.

Ahora es el turno de Isaac del Toro de escribir su nombre en la historia de esta competencia, ya sea replicando lo conseguido por Raúl Alcalá o haciendo una mejor participación, que sería ser campeón de la Vuelta al País Vasco.

DCO