Así es la Vuelta al País Vasco, la próxima carrera de Isaac del Toro; conoce el recorrido y los detalles

La Vuelta al País Vasco es el próximo compromiso de Isaac del Toro.

La Vuelta al País Vasco es la próxima carrera del ciclista mexicano Isaac del Toro, quien este fin de semana fue clave para la victoria de Tadej Pogacar, su compañero en el UAE Team Emirates, en Milán-San Remo.

La Vuelta al País Vasco, también conocida como Itzulia, es una carrera que consta de seis etapas, cada una con un perfil distinto pero con la exigencia presente en cada tramo. En conjunto suman 800 kilómetros y 29 puertos puntuables.

Las etapas de la Vuelta al País Vasco

Etapa 1 : (13.9 km contrarreloj): Comienzo explosivo en Bilbao con un crono individual en el que los más experimentados buscan colocarse líderes; el resto, los escaladores, intentan no ceder tiempo.

Etapa 2 : (164 km en Pamplona-Cuevas de Mendukilo ): Es una jornada de desgaste con más de 3,300 metros de desnivel. Da oportunidad de hacer ataques estratégicos.

Etapa 3 : (152.8 km en Basauri-Basauri ): Es un recorrido exigente y sin respiro, ideal para realizar movimientos inesperados y errores que pueden costar caro en la clasificación general.

Etapa 4 : (167.2 km en Galdakao-Galdakao ): Es una etapa de estrategia pura y con terreno suficiente para ataques en puntos clave.

Etapa 5 : (176.2 km en Eibar-Eibar ): Es la etapa reina de la Vuelta al País Vasco. Con alrededor de 3,900 metros de desnivel, aquí se espera que se conozcan los contendientes al título.

Etapa 6: (113.7 km en Antzuola-Bergara): Es una etapa corta y brutal; una batalla total hasta el último kilómetro por la lucha por el título.

¿Cuándo es la Vuelta al País Vasco?

La Vuelta al País Vasco está programada para llevarse a cabo del 6 al 11 de abril, cuando se conozca al campeón de la competencia.

Esta competencia pondrá a prueba el gran momento que vive el mexicano Isaac del Toro en los primeros meses del 2026, en los que ha ratificado el destacado desempeño que tuvo en el 2025, mismo que lo llevó a ganar el Premio Nacional del Deporte en la categoría de deporte profesional.

La semana posterior a la celebración de la Vuelta al País Vasco, el mexicano Isaac del Toro competirá en la Amstel Gold Race, a realizarse el fin de semana del 18 y 19 de abril.

EVG