¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro con el UAE Team Emirates tras su participación en Milán-San Remo?

Isaac del Toro tuvo participación en la carrera de Milán-San Remo, en la que se llevó los reflectores en la recta final de la competencia, ya que mantuvo detrás de él a varios rivales para ayudar a Tadej Pogacar a cruzar la meta como primer lugar.

El ciclista esloveno llevaba dos años consecutivos culminando en el tercer puesto de la carrera, la cual marca el inicio del verano y es una de las más exigentes dentro del ciclismo mundial, ya que los participantes recorren alrededor de 300 kilómetros desde el inicio hasta la meta, además de que tiene una duración de entre 6 y 7 horas.

El mexicano volvió a demostrar que puede competir sin problema alguno con la élite de este deporte, además de que fue un gran reto para él de cara a su primera participación en el Tour de France.

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¿Cuándo será la siguiente carrera de Isaac del Toro con el UAE Team Emirates-XRG?

Isaac del Toro ya se prepara para su siguiente reto dentro de la temporada 2026 del ciclismo mundial y cada vez está más cerca el debut del ‘Torito’ en el Tour de France, el torneo más importante de este deporte en el año.

La próxima carrera del atleta mexicano con el UAE Team Emirates-XRG será del 6 al 11 de abril en Itzulia, España; después participará en el Tour Auvergne–Rhône–Alpes (Dauphiné) del 7 al 14 de junio antes de meterse de lleno en el Tour de Francia del 4 al 26 de julio.

Todas las siguientes pruebas que vienen para el atleta de Ensenada, Baja California, serán de etapas, así que tendrá la oportunidad de sumar victorias a su cuenta personal; de momento lleva tres conquistas y dos títulos en el 2026.

¿Cuándo fue la última victoria de Isaac del Toro en la temporada?

Isaac del Toro lleva tres victorias y dos títulos en la actual campaña, de los cuales uno de ellos fue en la competencia Tirreno-Adriático 2026, en la que levantó el famoso tridente después de varios días de actividad.

Después de su conquista en el UAE Tour en los Emiratos Árabes Unidos, el deportista mexicano viajó a Europa para lograr su primer cetro en Tirreno-Adriático; la afición de nuestro país esperaba que consiguiera una victoria en Milán-San Remo.

DCO