Conoce la Milán-San Remo la carrera más exigente del ciclismo mundial y donde Isaac del Toro entra en acción

Isaac del Toro ha tenido un gran inicio de temporada este 2026, pues en tres competencias que ha disputado ya levantó dos títulos: el del UAE Tour y hace unos días se llevó a casa el tridente del torneo Tirreno-Adriático, así que este fin de semana buscará subirse a lo más alto del podio, pues la Milán-San Remo es una carrera de un día.

En el mundo del ciclismo, la ruta de Milán-San Remo se conoce como “La Classicissima di Primavera”, pues este fin de semana es cuando inicia la primavera en el mundo y se celebra esta competencia, la cual se llevará a cabo el sábado 21 de marzo del 2026.

Esta carrera promete muchas emociones desde el inicio hasta el final, pues compiten los mejores ciclistas del mundo como Tadej Pogacar y Van Der Poel, quien busca refrendar su título conseguido en 2025, mientras que Pogacar, de la mano de Isaac del Toro, quiere poner al UAE Team Emirates-XRG en lo más alto del podio.

Ready for La Classicissima di Primavera 🇮🇹👀



This Saturday, we take on @Milano_Sanremo, the first Monument of the season!



The Cipressa and the Poggio await our group of seven 🧨



🇸🇮 @TamauPogi

🇨🇭 Jan Christen

🇲🇽 @ISAACDELTOROx1

🇦🇹 @gro_felix

🇺🇸 @BrandonMcNult

🇸🇮 Domen… pic.twitter.com/IkcYWvMiB1 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 17, 2026

Estas son las razones por las que Milán-San Remo es considerada una de las carreras más difíciles

La carrera de Milán-San Remo se lleva a cabo en el inicio de la primavera y es considerada una de las más difíciles del circuito, pues llega a ser muy exigente para los participantes, ya que llega casi a los 300 kilómetros entre subidas, bajadas y rectas.

El recorrido clásico va desde Pavía hasta San Remo, teniendo a Capi, Cipressa y Poggio como los puntos clave del circuito, pues dejan postales impresionantes en el paso de los ciclistas. El punto de Poggio se encuentra a 9 kilómetros de la meta, donde todo puede irse definiendo, pues el cierre de la competencia se da en Vía Roma.

Isaac del Toro podría ocupar esta carrera como un buen preparativo de cara a su participación en el Tour de France, pues la ruta de Milán-San Remo puede parecerse a una de las etapas de la competencia en Francia, así que una victoria del mexicano lo pondría aún más como favorito a ser el piloto número uno de la UCI tras finalizar la campaña.

Estos son los últimos 9 campeones de Milán-San Remo

La carrera Milán-San Remo marca el inicio de la primavera y es una competencia de alto calibre que han ganado ciclistas de talla mundial, así que Isaac del Toro se quiere meter a esta lista que tiene nombres como el de Mathieu Van Der Poel.

Últimos 9 campeones de Milán-San Remo

2025 - Mathieu Van Der Poel

2024 - Jasper Philipsen

2023 - Mathieu Van Der Poel

2022 - Matej Mohoric

2021 - Jasper Stuyven

2020 - Wout Van Aert

2019 - Julian Alaphilippe

2018 - Vincenzo Nibali

2017 - Michal Kwiatkowski

En caso de que Isaac del Toro se lleve la victoria en Milán-San Remo lograría su cuarta victoria y su tercer título en la temporada 2026, sumando puntos para su cuenta personal en la clasificación de la UCI.

DCO