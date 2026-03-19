Isaac del Toro provoca que el mejor ciclismo del mundo vuelva a México; cuándo y dónde

La irrupción de Isaac del Toro en la escena internacional del ciclismo ha despertado un gran interés en la afición mexicana por el deporte. Semana a semana la gente está pendiente del Torito, quien provocaría el regreso del mejor circuito de la especialidad. La Vuelta a México podría estar en el calendario de nueva cuenta en 2027.

La Vuelta a México fue una parada en el calendario de la región, se disputó por primera vez en 1948 y la idea es aprovechar la figura de Isaac del Toro para que la competencia se dispute a inicios del siguiente año.

Medios en Italia aseguran que la Unión Ciclista de México está organizando la Vuelta a México 2027, la cual contaría con la verificación de la Unión de Ciclistas Internacionales (UCI), con lo que se aseguraría que los mejores ciclistas del mundo participen en la cita mexicana.

Según Escape Collective, la Vuelta a México se llevaría a cabo en los primeros días de enero, antes del Tour Down Under de Australia. El presidente de la Unión Ciclista de México, Bernardo de la Garza, ya habló de la posibilidad de tener este evento.

“Sería fantástico para nosotros. Y si tenemos la suerte de contar nuevamente con Isaac en nuestro Campeonato Nacional, como lo hicimos el año pasado en octubre en Ensenada, entonces tal vez UAE y otros equipos puedan realizar su entrenamiento en altitud aquí en México y participar en la Vuelta a México antes del Tour Down Under”, dijo Bernardo de la Garza a Escape Collective.

Historia de la Vuelta a México

La Vuelta a México es una competencia de ciclismo al estilo del Tour de France y que era organizado por la Federación Mexicana de Ciclismo junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), además de en momentos contar con impulso de iniciativa privada.

La primera edición de la Vuelta a México fue en 1948 y contó con 9 etapas. La última edición se realizó en 2016 y desde entonces no ha regresado, pero Isaac del Toro podría cambiarlo todo.