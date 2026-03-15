¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro con el UAE Team-Emirates XRG?

Isaac del Toro ya se prepara para su siguiente competencia.

Isaac del Toro volvió a poner el nombre de México en alto en el ciclismo profesional, pues se convirtió en el campeón del torneo Tirreno-Adriático y el oriundo de Ensenada, Baja California, ya se prepara para su siguiente competencia en Europa.

Isaac del Toro ya lleva dos campeonatos en este 2026, siendo el UAE Tour su primera conquista en el año, y el 21 de marzo buscará su tercer cetro en la temporada, pues ese día se volverá a subir a su bicicleta para participar en la carrera Milán-San Remo, la cual es una competencia de un solo día.

El atleta mexicano seguirá su participación de cara al torneo más importante del año, que se llevará a cabo del 4 al 26 de julio, el Tour de France, pues será la primera vez que ‘El Torito’ dispute el torneo más importante del ciclismo.

Suena el himno nacional mexicano en Italia.



Isaac del Toro🇲🇽 vuelve a poner en alto el nombre de México y consigue la primera posición en una de las carreras de una semana más prestigiosas del mundo, la Tirreno-Adriatico.pic.twitter.com/Z51nPTqlaN — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 15, 2026

Este es el calendario de Isaac del Toro antes del Tour de France

Isaac del Toro tendrá tres competencias antes de disputar el Tour de France, una en Italia, otra en España y la última en Francia, para ya estar dentro del país en Europa occidental antes de la primera etapa del gran torneo.

Milán–San Remo - 21 de marzo - Italia

Itzulia - 6 al 11 de abril - España

Tour Auvergne–Rhône–Alpes (Dauphiné) - 7 al 14 de junio - Francia

Tour de France: del 4 al 26 de julio - Francia

El ciclista mexicano ya conoce lo que es competir en Italia, pues el año pasado estuvo en el Giro de Italia y Milano-Turín; en la primera quedó en el segundo puesto y en la segunda se quedó con el primer lugar, que fue su cuarta victoria en el 2025.

¡SUPERANDO SUS LÍMITES! 👏🔥



🇲🇽 Así fue el intenso cierre de carrera de Isaac Del Toro, que con ayuda de su equipo UAE Team Emirates XRG, logró llevarse la etapa reina del Tirreno-Adriático. pic.twitter.com/n5LMIOuE51 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 15, 2026

Isaac del Toro podría romper su récord de victorias del 2025

El 2025 fue el año en el que Isaac del Toro puso su nombre en la historia del ciclismo y comenzó a escribir su carrera profesional arriba de su bicicleta, logrando 17 victorias en todo el año, siendo el Tour de l’Avenir su primera conquista con el UAE Team-Emirates XRG.

Ahora el oriundo de Ensenada, Baja California, buscará romper esa marca esta temporada y de momento lleva dos victorias en tres carreras, así que si continúa ganando en la temporada, será cuestión de tiempo para que ‘El Torito’ supere su propia marca de competencias más ganadas.

Aunque el primer reto que tiene en mente el mexicano es el Tour de France, pues es el torneo más importante del ciclismo profesional y el mexicano tendrá su debut en julio.

DCO