Isaac del Toro es nuevo líder del Tirreno-Adriático luego de un ataque impresionante

Isaac del Toro se convirtió en nuevo líder del Tirreno-Adriático luego de un ataque impresionante en la quinta etapa. El ciclista mexicano demostró que es uno de los mejores del mundo en escalada.

Aunque el ganador del día fue Michael Valgren, el mexicano pudo conseguir el malliat azul como el líder general de la carrera.

Con un ataque de locura en los últimos 10 kilómetros el Torito terminó 19′' delante del líder anterior, el italiano Giulio Pelizzari. Además, el originario de Ensenada, Baja California, se ganó un bonificación 6″ de por terminar segundo en la etapa.

TE RECOMENDAMOS: Inicia la Jornada 11 Pumas no vence a Cruz Azul en CU desde hace 8 torneos

Resultados provisionales

Michael Valgren (EF Education – EasyPost) Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike)

Clasificación general

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike)

“Es increíble volver a ganar después de tanto tiempo. Todos trabajamos muy duro para esto. Pasé un invierno muy bueno con mi familia. Me apoyaron mucho. Tuvimos un bebé hace un mes”, dijo el ganador Michael Valgren.

Mañana la sexta etapa del Tirreno-Adriático, en la que definirá la competencia. Se trata de una carrera de 188km, donde Isaac del Toro llegará con 23″ de ventaja, la cual debe mantener para conseguir la victoria.

“Esta victoria es para él y para el equipo. Fue una carrera dura al principio, con muchos ataques, pero tuve buenas piernas todo el día. Ataqué y Julian Alaphilippe me siguió. Al final, fue un día muy duro. Estuve esforzándome todo el día. ¡Tenía unas piernas increíbles!”, agregó.

aar