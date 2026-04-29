Álbum virtual Mundial 2026: ¿Dónde encontrar los Códigos para conseguir sobres extra?

La emoción del Mundial 2026 se vive a través del clásico álbum, pero en esta ocasión llegó en una versión virtual y gratuita, en la que los fans pueden coleccionar a las figuras destacadas del evento deportivo y de forma gratuita.

El álbum virtual del Mundial 2026 se puede encontrar en las tiendas virtuales del App Store y de Google Play.

Esta versión digital del álbum promete a los fanáticos del futbol disfrutar de una experiencia similar al álbum físico, pero sin gastar dinero en la vida real.

¿Cómo descargar el álbum virtual del Mundial 2026?

Para tener le álbum del mundial es muy sencillo, a continuación te dejamos estos simples pasos para que lo tengas en tu celular al alcance de tu mano.

Ve a tu aplicación App Store o Google Play Store

Escribe en el buscador “Colección FIFA Panini”

Descárgalo

Este álbum te permite entrar gratuitamente, incluso puedes navegar por éste sin necesidad de registrarte o puedes iniciar sesión para tener una mejor experiencia.

Este álbum virtual también tiene la ventaja de que te conecta con una gran comunidad con la que puedes intercambiar figuras y elementos para llenar su álbum.

Puedes abrir sobres para irlo llenando, pero cuando se te acaben las opciones para obtener sobres existe la posibilidad de usar códigos que desbloqueen más tarjetas.

¿Cuáles son los códigos para obtener más sobres en el álbum virtual del Mundial 2026?

Hay varios códigos promocionales que permiten desbloquear sobres del Mundial 2026 además de los que hay disponibles diarios. Aquí te dejamos los que hay hasta el momento:

FIFA2026PLAY

ALLTHEFEELS

PANINICOLLECT

Estos son los primeros, pero en los próximos días van a seguir saliendo más y en este artículos los iremos actualizando para que no te pierdas ninguno y obtengas cada vez más opciones para terminar de llenar tu álbum con toda la emoción del mundial.

Cabe recordar que existe el álbum físico, como en todos los mundiales anteriores, pero éste sí representa un gasto para completarlo.