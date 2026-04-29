Nelly Korda asegura que ser la número uno en el golf no tiene ninguna ventaja en el campo

Nelly Korda se presenta esta semana en el Riviera Maya Open at Mayakoba como la número uno del mundo en el ranking de la LPGA. La joven estadounidense se dijo emocionada de estar en México, aunque no dio tanta relevancia al hecho de presentarse como la mejor posicionada en la clasificación.

Korda viene de ganar el Chevron Championship, su segundo título de la temporada, luego del Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, por lo que se perfila entre las favoritas para coronarse.

Fresh off her third major title, Nelly Korda headlines the LPGA Tour's return to El Camaleón Golf Course at Mayakoba this week 🌴 pic.twitter.com/PACaQtHBfC — Golf Channel (@GolfChannel) April 29, 2026

“He tenido ese título un par de veces (fue número uno en 2021), y obviamente es un logro increíble, es algo que quería alcanzar cuando era pequeña; pero eso sólo mide que estás jugando el mejor golf al final del día. Porque es muy diferente de cualquier otro deporte, como en el tenis, que digamos hay una ventaja de ser el jugador número uno del mundo, pero en el golf no hay ventaja, sólo significa que estás jugando el mejor golf y por eso no me enfoco demasiado en el ranking, sino en la simplicidad del golf, de intentar salir y hacer lo mejor que puedo”, comentó la estadounidense.

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Korda llegó el lunes a Mayakoba, cuando aprovechó para ir a la playa, comer tacos con guacamole y descansar, luego de su triunfo, y ahora se prepara para iniciar una semana en la Riviera Maya en busca del título.

Nelly se siente a gusto en este tipo de clima, caluroso y húmedo, por lo que las sensaciones son buenas. “No había estado en México desde 2017, no es muy lejos de Florida, y me encanta competir en el clima más cálido, al ser de Florida estoy acostumbrada a la humedad, al clima cálido, a mi cuerpo le gusta mucho más que el clima frío, y siempre he querido venir aquí (Mayakoba), estuve un par de años atrás y jugué el en campo; fue una gran oportunidad de ver un nuevo campo y competir en condiciones hermosas para crear nuevos recuerdos en lugares distintos a Estados Unidos”.

🗣️ ''La forma en la que Lorena Ochoa se comportaba y lo que representaba es admirable, es el tipo de ejemplo que me gustaría seguir''



La número uno del mundo, Nelly Korda, elogió el legado de la mexicana y reconoció su impacto como referente nacional ⛳🙌



Además, dejó un… pic.twitter.com/kN8uPMBB36 — AS USA Latino (@US_diarioas) April 29, 2026

Al estar en México, Korda reconoció la influencia que tuvo Lorena Ochoa para que el golf mexicano tuviera crecimiento, y aunque no tuvo la oportunidad de conocerla en el campo, sabe lo dominante que fue, a pesar de no estar tantos años en el Tour y escuchó hablar de lo amable que era con todas las personas, algo que le gustaría aplicar en su vida.

Korda participó en el Pro-Am este miércoles, recorriendo una vez más el campo y alistarse para comenzar la competencia mañana, en busca de un nuevo éxito en su carrera, en la que hasta ahora suma 17 títulos, tres de ellos Majors.

DCO