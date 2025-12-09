México Riviera Maya Open reunirá a las mejores golfistas de la LPGA y repartirá 2.5 MDD en premios

La LPGA regresó a México este 2025 con un éxito rotundo, es por eso que decidieron volver a confiar en nuestro país para llevar a cabo la segunda edición del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026, un torneo que reunirá a las mejores golfistas del mundo y repartirá una bolsa acumulada de 2.5 millones de dólares en premios.

El certamen contará con la participación de 144 jugadoras que recorrerán los 72 hoyos a lo largo de los cuatro días de competencia. Gaby López, golfista mexicana, estuvo presente en la conferencia de prensa y reveló que sus rivales están “lo que le sigue de contentas” por regresar a México a disputar un torneo.

El Riviera Maya Open se llevará a cabo del 27 de abril al 3 de mayo del próximo año, en el campo El Camaleón en Mayakoba, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo. Este evento reafirma que nuestro país esta en su mejor momento en el tema de eventos deportivos, pues la llegada de este evento, más todos los que organiza GS Sports Management y el Mundial 2026, los próximos 365 días estarán llenos de actividad deportiva en el territorio mexicano.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas El desgarrador mensaje de despedida de Sergio Ramos el Monterrey que hace llorar a la afición de Rayados

GS Sports Management es el encargado de organizar este torneo. ı Foto: Cortesía Riviera Maya Open

El año pasado, Gustavo Santoscoy, presidente del Riviera Maya Open, reveló que el grupo latino Bacilos estaría en el penúltimo día de actividad en el torneo, pero este 2025, a cuatro meses de iniciar el certamen, dio a conocer que la sorpresa de este año eran las tres golfistas invitadas al torneo.

Para la edición del 2026, la presencia de golfistas mexicanas está asegurada, pues Gaby López volverá a disputar el torneo y, gracias a las tres invitaciones que la LPGA le dio al Riviera Maya Open, los organizadores decidieron dárselas a la yucateca Isabella Fierro, la hidalguense María Fassi y a la colombiana María José Marín.

Gustavo Santoscoy García, CEO de GS Sports Management, dio las gracias a todas las personas que hacen posible este torneo y que lo ponen como uno de los mejores del tour de la LPGA.

“Creo que hicimos un hole in one al regresar la LPGA al mejor lugar de México, gracias todos los patrocinadores y autoridades que nos dan el respaldo para que este magno evento pueda suceder y poner el nombre de México y de la Riviera Maya en la mira de todo el mundo”.

Lorena Ochoa y Gaby López estuvieron presentes en la conferencia de prensa. ı Foto: Cortesía Riviera Maya Open

El Riviera Maya Open recibirá a las mejores tenistas dentro del Top 60 de la LPGA, además de que la mexicana Gaby López será la anfitriona de esta edición, pues se encuentra en el puesto 58 del ranking mundial; en el 2025 suma cinco top 10 en 23 aperturas y su mejor actuación fue el cuarto lugar adjudicado en el HSBC Women’s Championship en Singapur.

Por su parte, Isabella Fierro estará de regreso el próximo año en el máximo circuito profesional, tras una exitosa campaña en el Epson Tour, donde tuvo seis apariciones dentro del top 10, de un total de 19 torneos.

María Fassi tuvo actividad este 2025 en 11 torneos del Epson Tour, en los cuales logró pasar seis cortes. Con un quinto lugar en el Campeonato de Golf Casella, en Guilderland, Nueva York, como su mejor resultado. En Mayakoba, Fassi tuvo una presentación destacada al finalizar entre las mejores 50.

DCO