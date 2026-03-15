Isaac del Toro hace sorprendente autocrítica pese a su coronación en la Tirreno-Adriático

Isaac del Toro no quedó completamente satisfecho con su desempeño a pesar de su coronación en la Tirreno-Adriático.

El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo un espacio para la autocrítica incluso aunque se proclamó campeón de la Tirreno-Adriático, pues aseguró que su nivel puede ser mejor del que mostró en esta competencia desarrollada en Italia.

“Hay muchas cosas que puedo mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería”, comentó el de Ensenada, Baja California, a Cycling Pro Net después de su coronación en la denominada Carrera de los dos mares.

Isaac del Toro amarró el título de la Tirreno-Adriático después de un gran desenlace en la etapa 6, mismo que le permitió llegar como líder y con el destino en sus manos en la séptima y última vuelta de la carrera, en la que tuvo como sus principales contendientes al italiano Giulio Pellizzari (BORA) y al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma).

Isaac del Toro asegura que va en el rumbo correcto

A pesar de que no quedó del todo satisfecho con su desempeño en la Tirreno-Adriático, Isaac del Toro está convencido de que va en en el camino correcto para encontrar y mostrar su mejor nivel.

“Me quedo tranquilo porque demuestra que trabajamos en la dirección correcta, pero creo que aún hay muchas cosas por mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería, así que ahora quiero recuperar y volver a trabajar”, ahondó el ‘Torito’.

Con todo y su inesperada autocrítica, Isaac del Toro se dijo orgulloso por la constancia que tuvo durante la Tirreno-Adriático, en la que se convirtió en el primer ciclista mexicano en proclamarse campeón.

“Creo que estuve bastante decente toda la semana, y estoy muy orgulloso de alcanzar este tipo de consistencia”, sentenció el ciclista de 22 años de edad.

¿Cuándo es la próxima competencia de Isaac del Toro?

El ciclista mexicano Isaac del Toro volverá a competir muy pronto, pues el próximo sábado 21 de marzo participará en la carrera Milán-San Remo.

Esta carrera, a diferencia de la Tirreno-Adriático, es de solamente un día de duración, por lo que el de Ensenada tiene ante sus manos la posibilidad de obtener dos títulos en un lapso de una semana.

Posteriormente, Isaac del Toro participará en la carrera de Itzulia (Vuelta al País Vasco), competencia a desarrollarse del 6 al 11 de abril en España.

EVG