¿Qué hacía el Kun Agüero en CU viendo el juego de Pumas contra Cruz Azul?

Kun Agüero vio en Ciudad Universitaria el Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 de la Liga MX.

El exgoleador argentino Sergio ‘Kün’ Agüero aprovechó su visita a México para ir a Ciudad Universitaria, donde observó el partido entre Pumas y Cruz Azul, el duelo más llamativo de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El exatacante del Manchester City visitó la CDMX por eventos relacionados con la Kings League, pues participa con el equipo KRÜ FC, club de dicha liga que llegó a México procedente de España tras su mudanza en el 2025.

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El Kun Agüero 🇦🇷 presenció nuestro partido ayer en el 🏟️ Estadio Olímpico Universitario, conoció de cerca la garra de Pumas y la pasión de nuestra afición.

La directiva del Club Universidad Nacional le obsequió una playera del primer equipo con su… pic.twitter.com/3Qub1kVDgP — PUMAS (@PumasMX) March 15, 2026

Al tener conocimiento de la presencia del Kun Agüero en México, la directiva de Pumas decidió invitarlo a uno de los palcos de Ciudad Universitaria, donde observó el vibrante empate a dos goles entre Pumas y Cruz Azul, que se había ido al descanso con ventaja de 2-0.

Presidente de Pumas le regala jersey al Kun Agüero

Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, se tomó una foto en uno de los palcos del Estadio Olímpico Universitario con el Kun Agüero, a quien le regaló un jersey del conjunto auriazul.

El también exgoleador del Barcelona mostró en la foto su playera del lado trasero, en el que se observa su nombre acompañado del número 10.

“El Kun Agüero 🇦🇷presenció nuestro partido ayer en el Estadio Olímpico Universitario, conoció de cerca la garra de Pumas y la pasión de nuestra afición. La directiva del Club Universidad Nacional le obsequió una jugadora del primer equipo con su nombre y el legendario número 10, un recuerdo de esta gran experiencia para el astro argentino del futbol mundial", fue el mensaje con el que Pumas presumió en redes sociales la visita del Kun Agüero a Ciudad Universitaria.

Kun Agüero presumió su visita a Ciudad Universitaria para ver el Pumas vs Cruz Azul. ı Foto: IG @kunaguero

Pumas rescata valioso punto ante Cruz Azul

Los Pumas se repusieron de una desventaja de 2-0 al descanso ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria, pero en el segundo tiempo, con la fortuna de su lado, consiguieron dos anotaciones para rescatar el empate ante el líder del Clausura 2026 de la Liga MX.

Un penalti polémico y un autogol le dieron al equipo dirigido por Efraín Juárez un valioso punto contra La Máquina. Los auriazules llegaron a 20 unidades en el campeonato para mantenerse quintos de la clasificación, mientras que los de La Noria llegaron a 26 para seguir punteros.

A Pumas le vienen otros dos partidos bravos en el calendario del Clausura 2026, pues el próximo 21 de marzo recibe en Ciudad Universitaria al América (Jornada 12), mientras que después de la Fecha FIFA visita a las Chivas (Jornada 13).

EVG