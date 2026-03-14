Pumas remonta una desventaja de dos goles para empatar ante Cruz Azul en un partidazo; goles y resumen

Pumas y Cruz Azul se enfrentaron en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas y Cruz Azul brindaron un partidazo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en donde empataron 2-2 como parte de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los felinos vinieron de atrás e igualaron una desventaja de dos anotaciones.

Con goles de Nicolás Ibáñez (35′) y Charly Rodríguez (42′) el cuadro celeste se puso en ventaja, pero Juninho Vieira (61′) y autogol de Willer Ditta (77′) le dieron el empate final a los auriazules.

Como se esperaba los conjuntos dieron un partido lleno de pasión, futbol y goles, que fue lo más esperado por los aficionados que se dieron cita en CU, la casa de Pumas. El Club Universidad jugó en desventaja todo el partido por diversas razones. Primero por una tempranera amarilla a Adalberto Carrasquilla, quien fue amonestado por dejar el brazo extendido sobre un rival.

Después llegaron los goles de la visita. Primero Nico Ibáñez venció a Keylor Navas para abrir el marcador pasando la media hora de juego. Casi en el cierre de la primera parte Carlos Rodríguez aumentó la ventaja en la pizarra.

¡GOOOOOL DE LOS PUMAS! 🤩🤩 Se marcó penal para los Universitarios y Juninho no falló la pena máxima ⚽🔥



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El juego entre Pumas y Cruz Azul se ha vuelto pasional con el paso del tiempo y en la previa se dijeron cosas de ambos lados. Por ello Charly festejó provocando a la afición universitaria.

El mediocampista de la Selección Mexicana le recordó a los fans felinos que él se coronó campeón de la Concacaf Champions Cup y que dio la vuelta como campeón. Un festejo que duele porque los del Pedregal no ganan nada desde 2011.

🤩 ¡GOLAZO DE CRUZ AZUL! ¡Pita, pita, Maquinita! 🚂⚽⚽ Charly Rodríguez la mandó a guardar y ojito con su festejo 😬😬



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Pumas remonta en el segundo tiempo

En la segunda parte los Pumas reaccionaron. Se fueron duro a la ofensiva y encontraron el primer gol para su causa con un penalti cobrado por el delantero brasileño Juninho Vieira.

Efraín Juárez, sabedor que estaba perdiendo en casa y que debían reaccionar, mandó cambios, entre ellos la entrada de Guillermo Martínez y de Uriel Antuna, quienes fueron clave para el empate.

El Brujo con su velocidad empezó a ser un problema para la defensa de Pumas y el Memote estaba ganando muchos balones por alto. Así fue como se logró el segundo tanto de los locales.

¡GOOOOOOOL de Cruz Azul! 🚂🔥🔥 Nico Ibáñez hace el primer gol del partido y la 'Maquinola' ya le gana a Pumas 🤩🤩🤩🤩



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Keylor Navas despejó el balón y Martínez cabeceó. El esférico llegó a pies de Rodrigo López, quien mandó un centro peligroso para Antuna, quien se adelantó bien a los defensas para empujar el balón al fondo de la red.

Antuna estaba listo para impactar la redonda, pero antes apareció Willer Ditta, quien tras una carambola terminó por hacer autogol. Al final el marcador no se movió más y se vivió un gran juego en Ciudad Universitaria.

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