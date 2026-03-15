¡CONFIRMADO! León ya tiene al reemplazo perfecto para Nacho Ambriz y es una persona de confianza del equipo

El Club León se quedó sin entrenador después de la derrota ante los Xolos, pues Nacho Ambriz decidió dar un paso al costado en el proyecto de los Panzas Verdes por los terribles resultados que han tenido en los últimos encuentros.

Sin embargo, la directiva del equipo del Bajío encontró una solución de manera inmediata. Con información de Francisco Montes, reportero de FOX, el León decidió darle las riendas del primer equipo a Alejandro Corona como entrenador interino.

Alejandro Corona dejará al equipo femenil para encargarse del conjunto varonil, aunque no será la primera vez que los dirija, pues en septiembre del 2024 también fue requerido en el primer equipo cuando Jorge Bava fue despedido en la Jornada 6 del Apertura 2024.

Por lo pronto para el trabajo de hoy y veremos si algunos días más, Alejandro Corona será el DT interino del @clubleonfc #ElGuardián @somos_FOX pic.twitter.com/xD0X5TUSIr — Paco Montes (@PacoMontesLA) March 15, 2026

Así deja Nacho Ambriz al León en el Clausura 2026

Quedan siete partidos para el León en el Clausura 2026 y Alejandro Corona tendrá que realizar un trabajo extraordinario si quiere meter a los Panzas Verdes en la liguilla del futbol mexicano, aunque no será nada sencillo.

De momento, el conjunto del Bajío se encuentra en la decimosexta posición de la tabla general con 10 puntos, cosecha de tres victorias, un empate y seis derrotas, aunque con un partido menos que varios de sus rivales, pero el nuevo estratega tendrá que ganar la mayor cantidad de cotejos posible para comenzar a escalar posiciones en la competencia.

Los últimos siete compromisos del León en la competencia local serán ante Chivas, partido pendiente; Atlético de San Luis, Atlas, Puebla, Juárez, América y Toluca, un calendario un tanto apretado para los Panzas Verdes, pues tendrán que medirse ante el actual bicampeón en la última fecha.

El Club León manda un comunicado sobre la salida de Nacho Ambriz

Minutos después de que Nacho Ambriz diera el anuncio sobre su salida del Club León, la directiva del equipo sacó un comunicado para informar que el técnico mexicano no seguía más en los planes del club.

“Esta noche, el profesor Ignacio Ambriz nos ha comunicado su decisión de no seguir al frente del equipo. Nacho, has sido un hombre histórico en nuestra institución. Valoramos y agradecemos su trabajo y compromiso en las dos etapas que estuvo al frente del Club León junto a su cuerpo técnico. Tienen nuestro eterno agradecimiento”, se puede leer en el comunicado.

En los últimos cinco partidos de Nacho Ambriz al frente del club, el entrenador mexicano sumó tres derrotas, ante Monterrey, Mazatlán y Tijuana, y dos victorias frente a Necaxa y Santos.

DCO