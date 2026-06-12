El sorpresivo detalle de la FIFA con los jugadores debutantes que la afición NO vio (FOTO)

El Estadio Azteca vivió su tercera inauguración de un Mundial y varios jugadores jóvenes realizaron su debut con la Selección Mexicana en esta edición, un momento que quedará marcado para sus carreras. Para que fuera más especial, portaron una camiseta diferente a la de los jugadores que ya tienen experiencia en un torneo de esta magnitud.
Jugadores como Álvaro Fidalgo, Armando González, Israel Reyes, Gilberto Mora y el primer anotador del Mundial 2026, Julián Quiñones, portaron un parche en su brazo izquierdo que decía “Debut” y una imagen de la copa del mundo. Los dos futbolistas más jóvenes que jugaron por primera vez un Mundial fueron Mora y ‘La Hormiga’.
Gilberto Mora está llamando la atención de diferentes selecciones
Gilberto Mora es el jugador más joven de las 48 selecciones en disputar la Copa del Mundo y comienza a llamar la atención de varias selecciones que están en Norteamérica por estar jugando este torneo con 17 años.
¡Al estilo Joker! Pachuca anuncia el regreso de una de sus máximas estrellas para el Apertura 2026 (VIDEO)
El mediocampista de los Xolos de Tijuana ya suena en diferentes países y los rivales de la Selección Mexicana ponen el ojo en él por lo que pueda hacer en el campo en los próximos encuentros, ya que apunta a ser titular ante Corea del Sur en Guadalajara.
De igual forma, la carrera de Gilberto Mora está en crecimiento constante; ya extendió su contrato con los Xolos y el club tijuanense le dio el dorsal ‘10′ para la siguiente temporada de la Liga MX, así que el siguiente paso podría ser dar el salto al futbol de Europa.
DCO