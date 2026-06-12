El sorpresivo detalle de la FIFA con los jugadores debutantes que la afición NO vio (FOTO)

El Estadio Azteca vivió su tercera inauguración de un Mundial y varios jugadores jóvenes realizaron su debut con la Selección Mexicana en esta edición, un momento que quedará marcado para sus carreras. Para que fuera más especial, portaron una camiseta diferente a la de los jugadores que ya tienen experiencia en un torneo de esta magnitud.

Jugadores como Álvaro Fidalgo, Armando González, Israel Reyes, Gilberto Mora y el primer anotador del Mundial 2026, Julián Quiñones, portaron un parche en su brazo izquierdo que decía “Debut” y una imagen de la copa del mundo. Los dos futbolistas más jóvenes que jugaron por primera vez un Mundial fueron Mora y ‘La Hormiga’.

Álvaro Fidalgo realizó su debut en una Copa del Mundo con México. ı Foto: Mexsport

Gilberto Mora está llamando la atención de diferentes selecciones

Gilberto Mora es el jugador más joven de las 48 selecciones en disputar la Copa del Mundo y comienza a llamar la atención de varias selecciones que están en Norteamérica por estar jugando este torneo con 17 años.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana ya suena en diferentes países y los rivales de la Selección Mexicana ponen el ojo en él por lo que pueda hacer en el campo en los próximos encuentros, ya que apunta a ser titular ante Corea del Sur en Guadalajara.

De igual forma, la carrera de Gilberto Mora está en crecimiento constante; ya extendió su contrato con los Xolos y el club tijuanense le dio el dorsal ‘10′ para la siguiente temporada de la Liga MX, así que el siguiente paso podría ser dar el salto al futbol de Europa.

DCO