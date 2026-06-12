Mundial 2026: Así se vive la inauguración de Canadá con Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara

La inauguración del Mundial 2026 en Canadá sin duda será un espectáculo inolvidable y una demostración de la esencia del país, que recibe por primera vez un evento de este tipo.

Toronto es escenario de la segunda ceremonia inaugural del torneo, donde la música y la cultura canadiense brillarán con fuerza frente a 45 mil asistentes en el Estadio y millones de personas que sintonizan la apertura en televisión y streaming.

Artistas de talla mundial como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara encabezan el show y ofrecen al mundo una experiencia única llena de talento, diversidad y mucha pasión por el futbol.

Mundial 2026: Así se vive la inauguración de Canadá con Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara

11: 51-Jessie Reyez y Elyanna ponen a cantar al público con ‘Illuminate’

Las cantantes Jessie Reyez y Elyanna interpretan “Iluminate”, acompañadas de un gran grupo de bailarines y bolas de humo rojo, color representativo de Canadá.

Al fondo se aprecia un balón dorado intentando convertirse en una Copa Mundial inflable, pero falló.

11: 49-Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedrem se adueñan del escenario con ‘Siir Siir’

Los intérpretes Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedrem canadienses cantan “Siir Siir”, uno de los temas oficiales del Mundial 2026. Atrás de los artistas, aparece un grupo de bailarines de espaldas que, con sus playeras, forman el nombre “Canadá”.

11: 45-Alessia Cara canta Mundial 2026 desde el Estadio Toronto

La ganadora del Grammy Alessia Cara se adueña del escenario. Un grupo de bailarines sostienen banderas azules que representan el aire y el océano mientras una ballena jorobada, un alce y un oso polar gigantes se mueven por toda la cancha.

Junté más gente yo cuando me pelee con otra saliendo de la secundaria que la inauguración del mundial en Canadá.#inauguración #mundialdefútbol pic.twitter.com/t3PTKjjlBs — Funada (@FunadaD) June 12, 2026

11: 42-Arranca la inauguración del Mundial 2026 en Toronto, Canadá

El Estadio Toronto retumba de alegría futbolera este viernes en la inauguración del Mundial 2026. La ceremonia titulada One Heart Beat, comenzó con el cantante folclórico William Prince y un despliegue de la cultura indígena del país, con bailarines, tambores y cantos tradicionales de diversos pueblos.

Poco a poco, la presentación transitó hacia la música electrónica, mientras un gran balón dorado lució en el medio de la cancha.