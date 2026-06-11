¿Dónde ver la inauguración del Mundial en Canadá? Así podrás ver el espectáculo

La Copa del Mundo de 2026 continúa con las celebraciones en los tres países anfitriones y este viernes 12 de junio será el turno de Canadá, que presentará un espectáculo musical previo al partido entre la selección canadiense y Bosnia y Herzegovina.

La ceremonia se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto y contará con la participación de varios artistas nacionales e internacionales.

El evento forma parte de las actividades organizadas para dar la bienvenida a los aficionados y celebrar la edición histórica del torneo que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos.

Los seguidores del futbol que no quieran perderse el show inaugural podrán seguir la transmisión desde México a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming.

¡ASÍ SERÁN LAS CEREMONIAS INAUGURALES DEL MUNDIAL EN ESTADOS UNIDOS CANADÁ! 🏆



🕛 14:30 Show de apertura en Canadá 🇨🇦

🕛 20:30 Show de apertura en Estados Unidos 🇺🇸



Ambos los vas a poder disfrutar por la pantalla de TyC Sports pic.twitter.com/TFi8Kx5UrU — TyC Sports (@TyCSports) June 12, 2026

¿Dónde ver la inauguración del Mundial en Canadá desde México?

Los aficionados en México podrán seguir en vivo el espectáculo a través de diversas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos del Mundial 2026.

Las opciones disponibles son:

Canal 5

TUDN

ViX y ViX Premium

Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca

La transmisión comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, previo al encuentro entre la selección canadiense y Bosnia y Herzegovina.

¿Quiénes estarán en el show de inauguración de Canadá?

La FIFA confirmó un cartel integrado por reconocidos artistas, encabezado por figuras de la música canadiense y representantes de distintos géneros.

Entre los invitados destacan:

Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

William Prince

Elyanna

Nora Fatehi

Vegedream

DJ Sanjoy

La ceremonia tendrá lugar en el BMO Field, uno de los estadios seleccionados para albergar partidos del Mundial de 2026 y una de las sedes más importantes del futbol en Canadá.

A historic Canadian Opening Ceremony 🇨🇦



Where cultures connect, Canada shines as football and music unite the world for the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

Canadá tendrá su propia inauguración en el Mundial 2026

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los tres países organizadores cuentan con ceremonias de apertura independientes. México fue el encargado de abrir las celebraciones el 11 de junio, mientras que Canadá y Estados Unidos tienen programados sus respectivos espectáculos para acompañar el inicio de la actividad en sus sedes.

De esta manera, los aficionados podrán disfrutar de una nueva fiesta mundialista antes de que ruede el balón en Toronto, con un evento que combinará música y futbol en una de las sedes del torneo.

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MSL