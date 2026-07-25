GIFF rinde homenaje a Cecilia Suárez por una trayectoria única

En Guanajuato, Guanajuato

Por su trayectoria única y arriesgada de audaces saltos al vacío en la actuación, Cecilia Suárez fue homenajeada la noche de ayer en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). El Teatro Juárez se rindió en aplausos para honrarla en esta velada, que, a decir del director Ernesto Contreras, celebró un “presente y futuro brillante” de la artista en el cine y en el teatro.

“Estoy muy emocionada, muy contenta, me siento muy feliz. No sé si hay alguien que, ante semejante nivel de apapacho como es éste, se pueda sentir merecedora. Una tiende a pensar que para recibir un homenaje debes tener determinada edad”, expresó emocionada Cecilia Suárez, antes de recibir en este homenaje nacional, el galardón de Plata “Más Cine” y la Medalla Filmoteca UNAM, por su destacada trayectoria.

El Tip: La actriz es la primera de habla hispana en ser nominada en los Emmy Internacional, como Mejor Actriz por la serie Capadocia.

La intérprete señaló que el camino de una actriz o un actor sólo se entiende desde el trabajo en equipo. Además de destacar a quienes han compartido con ella en distintos proyectos, agradeció a su “maestro de vida”, a su hijo Teo, “quien con su llegada transformó mi vida y de quien aprendo todos los días”, expresó casi entre lágrimas.

Fiel al interés social que ha tenido, Cecilia Suárez también resaltó que el GIFF “nos recuerda que, frente al turbulento mundo que vivimos, será la mirada del otro y los actos colectivos, como el cine, lo que nos permitirá vislumbrar en el horizonte un futuro que no se extinga”.

Durante el tributo nacional, el director y guionista mexicano Ernesto Contreras, con quien hizo equipo en los filmes Párpados azules y Las oscuras primaveras, destacó el arrojo de la actriz al momento de interpretar personajes en la pantalla.

“Por encima de su rigor e inteligencia, lo que define a Cecilia es su valentía. No tiene miedo al abismo, entiende a sus personajes, para eso se necesita un coraje artístico fundamental. Nos dio cátedra de lo que es actuar desde el silencio y el despojo en Párpados azules y en Las oscuras primaveras mostró una fuerza silenciosa”, comentó el realizador.

Finalmente, Ernesto Contreras resaltó que la artista originaria de Tampico, Tamaulipas, “ha tenido la osadía de saltar al vacío en la comedia, como con Paulina de la Mora en La casa de las flores… Gracias por recordarnos que el cine es un trabajo de equipo y que pertenece a los audaces. Este homenaje celebra tu presente y tu futuro brillante”.

Por su parte, la actriz mexicana Irene Azuela, con quien compartió créditos en filmes como Las oscuras primaveras, resaltó el humor y la inteligencia de la homenajeada.

“Hay algo más grande que su talento, su inteligencia, que arrasa, que saca risas incómodas. Su acidez hace que todos se miren a los ojos”, expresó, y le agradeció por todas las veces que ha alzado la voz.

Antes del homenaje en el Teatro Juárez, Cecilia Suárez desfiló por la alfombra roja del GIFF, donde fue recibida de manera entrañable por sus fanáticos en la ciudad de Guanajuato. La actriz se tomó unos minutos para convivir con sus seguidores y tomarse algunas selfies.

Durante la gala, la estrella comentó que El invencible verano de Liliana, de la escritora Cristina Rivera Garza y uno de sus proyectos más recientes, es una historia necesaria, no solamente en México, sino en otros lugares del mundo. La obra, aborda el feminicidio de la hermana de la autora, al tiempo que repasa cuáles eran los sueños que tenía y lo amorosa que fue.

El libro se adaptó al teatro, montaje que protagoniza Cecilia Suárez, quien después de presentarlo en España, en septiembre, lo traerá en diciembre a México.