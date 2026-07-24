La Velada del año 6: ¿A qué hora pelean IlloJuan vs Thegref?

La pelea estelar de La Velada del Año 6 es la de IlloJuan vs Thegref, ellos cerrarán el evento de boxeo y se espera que den una gran pelea para el final.

Los influencers han mostrado en sus redes sociales cómo se prepararon para subirse al ring y demostrar de qué están hechos y disputarse el cinturón de este año.

¿A qué hora es la pelean IlloJuan vs Thegref en La Velada del Año 6?

La pelea de pelean IlloJuan vs Thegref se prevé que sea entre las 6 pm y 7 pm, hora del centro de México, ya que es la que cierra La Velada del Año 6 y dura entre 6 y 8 horas y este es el último enfrentamiento.

Todas las peleas de La Velada del Año 6

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Fabiana Sevillana vs La Parce

Clersss vs Natalia MX

Lit Killah vs Kidd Keo

Alondrissa vs Angie Velasco

Virzz vs Gero Arias

Roro vs Samy Rivers

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Plex vs Fernanfloo

IlloJuan vs Thegref

¿Quién es IlloJuan?

IlloJuan es un streamer y youtuber español nacido el 22 de junio de 1994 en Fuengirola, Málaga. Estudió Derecho y se especializó en Derecho Penal, llegando a trabajar en la prisión de Alhaurín de la Torre, pero dejó la abogacía para dedicarse por completo a la creación de contenido.

Comenzó en YouTube alrededor de 2015 con resúmenes y gameplays, especialmente de Alexelcapo, y ganó popularidad con humoristas videos junto a sus amigos.

En 2016 se pasó a Twitch, donde se consolidó como uno de los streamers más seguidos de España.

Su gran impulso llegó con proyectos como Ibailand en 2021 de Ibai Llanos, que le permitió crecer exponencialmente. Es conocido por su estilo de comedia cercana, reacciones, gameplays variados y contenido de “just chatting”.

Ha ganado premios como Mejor Streamer y Mejor Variety Streamer en los ESLAND, y Premio Ídolo al mejor streamer en 2024.

¿Quién es Thegref?

TheGrefg es un youtuber, streamer y creador de contenido español nacido el 24 de abril de 1997 en Alhama de Murcia.

Comenzó su carrera en YouTube en 2012 con solo 14 años, subiendo gameplays principalmente de Call of Duty y otros títulos. Su carisma, habilidad en videojuegos y estilo cercano le permitieron crecer rápidamente, especialmente con Fortnite, donde alcanzó gran popularidad.

En 2016 cofundó la organización de eSports Team Heretics junto a Goorgo, que se ha convertido en una de las más importantes de España.

TheGrefg ostenta el récord Guinness de mayor número de espectadores simultáneos en una retransmisión de Twitch con más de 2.4 millones en 2021 al presentar su skin en Fortnite.

Cuenta con alrededor de 19-20 millones de suscriptores en YouTube y más de 12 millones en Twitch. Ha publicado libros, participado en eventos benéficos y colaborado con grandes marcas. Vive en Andorra desde 2018 por motivos fiscales y ha tenido una relación con Gemma Gallardo.

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