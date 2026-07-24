La Velada del Año es el torneo de box entre creadores de contenido que inició con el popular concepto que posteriormente se expandió a todo el mundo, pero sigue siendo la más vista hasta ahora.

En su edición anterior, el proyecto estableció un nuevo récord mundial de audiencia en Twitch al registrar un pico de 9.33 millones de espectadores simultáneos y alcanzar hasta 10.8 millones de dispositivos conectados a lo largo de toda la transmisión.

La Velada del Año VI ı Foto: Especial

Esto deja ver el gran alcance de Ibai Llanos como creador de contenido, así como lo relevante que sigue siendo el show español que reúne a estrellas latinoamericanas.

¿A qué hora empieza La Velada del Año 2026?

La Velada del Año 2026 dará inicio a las 11:00 horas (tiempo de México) con un programa previo, mientras que el primer combate está programado para llevarse a cabo poco más de media hora después, a las 11:45 horas.

El evento se realiza este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España y se podrá disfrutar a través de las transmisiones oficiales y gratuitas del canal de Ibai Llanos como en YouTube y Twitch.

Los combates que veremos son los siguientes:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce (Valeria)

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. ByViruzz (Viruzz)

Rivers (Samy Rivers) vs. Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

Además de los 10 combates que fueron confirmados, se reveló a cinco artistas que amenizarán el tiempo entre combates. Ellos son Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal.

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