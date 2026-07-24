Ciclista choca con un auto y abandona el Tour de Francia por culpa de un aficionado; así quedó su rostro

Un aficionado provocó un terrible accidente en la etapa 19 del Tour de France 2026 al invadir el paso de la caravana, lo que provocó que el carro del UAE Team Emirates se detuviera para no arrollarlo. El ciclista colombiano Einer Rubio chocó con el automóvil y tuvo que abandonar la carrera.

En redes sociales circulan videos del momento del incidente en la ascensión a Alpe d’Huez. Einer Rubio y el coche del UAE Team iban a alta velocidad cuando se trayectoria se vio interrumpida por un aficionado que no pudo mantener el orden y estorbó en el camino de los competidores.

El fuerte impacto dejó a Einer Rubio con una lesión en el rostro, se le vio con sangre e hinchado. El golpe principalmente fue en la parte de la nariz. Se le vio con una venda en esa zona de la cara y en la frente.

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Unavoidable with the behavior of some "fans" today... 🤬



📹ondrej_bursa pic.twitter.com/O6kfNS743k — Domestique (@Domestique___) July 24, 2026

¿Qué le pasó a Einer Rubio tras su accidente?

El Movistar Team, del cual forma parte el colombiano Einer Rubio, informó que su competidor recibió alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente. El sudamericano fue trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones.

Afortunadamente Rubio, tras las pruebas realizadas, no tuvo ningún tipo de fracturas. El pedalista de Colombia va a recibir el alta y podrá abandonar esta noche el hospital de Grenoble.

¿Quién ganó la etapa 19 del Tour de France?

Tadej Pogacar lanzó un impresionante ataque en solitario desde el pie del icónico Alpe d’Huez para ganar el viernes la 19na etapa del Tour de Francia y ampliar su ventaja en la clasificación general.

Incluso para los elevados estándares del cuatro veces campeón del Tour, fue una de sus victorias más sobresalientes, ya que estaba a más de tres minutos de distancia cuando faltaban 12 kilómetros.

Sin un compañero de equipo en el último tramo, alcanzó al ecuatoriano Richard Carapaz y al francés Lenny Martinez cuando restaban 1,5 kilómetros y luego aceleró para lograr su quinta victoria de etapa en la carrera de este año y la 26 de su trayectoria.

Martinez terminó seis segundos detrás y Carapaz, quien ganó el jueves la 18va etapa con una brillante victoria en solitario tras una escapada, llegó nueve segundos después. El estadounidense Sepp Kuss, que se desfondó en los kilómetros finales, quedó a 1 minuto y 14 segundos.

Con una ventaja de 7 minutos y 11 segundos sobre Remco Evenepoel en la clasificación general, y con dos etapas por disputarse, Pogacar está cerca de unirse a Eddy Merckx, Miguel Indurain, Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos hombres que han ganado cinco Tours.

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